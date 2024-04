Kupuję na targu i miksują na papkę. W maju podlewam tym tuje, a one rosną jak na drożdżach. Szybko się zielenią i gęstnieją. Pielęgnacja tui po zimie

Zamiast do gotowania wsypuję do pralki i nastawiam pranie pościeli. Jest idealnie czysta i pachnąca. Wszystkim śpi się lepiej. Sposób na pranie pościeli

Zmiażdż czosnek i zalej go wodą. Codziennie podlewaj tym tuje, a szybko się zazielenią

Tuje w ogrodzie na naturalna bariera. Żywopłot z tui odgradza od drogi oraz wścibskich spojrzeń sąsiadów. Po zimie tuje wymagają jednak odpowiedniej pielęgnacji. Jeżeli marzysz o bujnym i zielonym żywopłocie to nie zapominaj o regularnym nawożeniu tui. Sprawdzi się w tym domowa odżywka do tui na bazie czosnku. To sposób polecany przez ogrodników. Obierz 3 ząbki czosnku i dobrze je rozgnieć. Zalej czosnek litrem wody i wszystko dobrze zmiksuj. Powinien powstać jednolity płyn. Odstaw go na jedną dobę i po tym czasie przelej do butelki z atomizerem. Domowa odżywka do tui gotowa. Podlewaj nią tuje raz dziennie. Czosnek sprawi, że tuje nie będą brązowiały. Staną się zielone i gęste. Sposób ten jest całkowicie bezpieczny dla roślin.

Wiosenny zabieg dla tui. Jak przycinać tuje wiosną?

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych tui po zimie jest ich przycinanie. Ogrodnicy wskazują, że tuje warto przycinać w konkretny sposób. Najlepiej, by cięte tuje miały kształt trapezu. Taka forma sprawi, że wszystkie pędy rośliny będą miały odpowiedni dostęp do światła słonecznego. Wiosną pędu tui powinno się skracać nawet o 1/3 ich długości. Zbyt głębokie cięcia mogą sprawić, że krzew przestanie rosnąć. Usuń również suche i stare pędy, na których nie ma pąków. Kolejne cięcie tui powinno być przeprowadzone wczesnym latem. Optymalną porą jest czerwiec. Najpóźniej letnie cięcie tui można wykonać w sierpniu.

