Mszyce zaatakowały Twoje róże? Zalej wodą, zagotuj i spryskuj krzewy co 3 dni. Mszyce zginą i nie wrócą. Domowy oprysk na mszyce

Wyjmuję z szafki kuchennej to i wrzucam do muszli klozetowej. Rano spuszczam wodę, a sedes lśni czystością. Po zaciekach na muszli klozetowej nie ma śladu

To imię dla dziewczynki na „m” bije w 2024 rekordy popularności. Oznacza „piękna” i to osoba o wyjątkowej osobowości. Znaczenie imion żeńskich

Mszyce zaatakowały Twoje róże? Wypróbuj domowy oprysk na mszyce

Mszyce na różach to okropne szkodniki. Nie tylko bardzo szybko się namnażają i z łatwością przenoszą na inne rośliny w ogrodzie, ale przede wszystkim osłabiają je. Wynika to z faktu, że mszyce żywią się sokiem roślin, wysysając z nich bogate w składniki odżywcze płyny. Konsekwencje są opłakane - róże słabną, stają się mniej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a nawet może zahamować się ich wzrost i kwitnienie. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka sposobu na pozbycie się mszyc z róż. Okazuje się, że czasami, zamiast wydawać pieniądze na chemiczne środki, wystarczy wykorzystać domowe sposoby na mszyce na różach. Kiedy zobaczyłam, że mszyce zaatakowały moje róże, szybko reagowałam i wypróbowałam ten ekologiczny oprysk na mszyce na różach.

Zalej wodą, zagotuj i spryskuj krzewy co 3 dni. Mszyce zginą

Jak przygotować ten oprysk na mszyce? Zalałam szklanką wody skórki z 3 pomarańczy i gotowałam je przez 10 minut. Kiedy wywar przestygnie, przecedziłam go, przelałam do butelki z atomizerem i spryskiwałam zaatakowane przez mszyce róże co 3 dni. Już po kilku takich zabiegach zauważyłam, że mszyce zginęły i potem już nie wróciły.