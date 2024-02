Do komory na płyn do płukania wlewam pół szklanki tego i nastawiam pranie jeansów. Ubrania z denimu są stają się miękkie i przyjemne w dotyku. Genialny sposób na pranie jeansów

Ta zapomniana roślina to skarbnica białka. Lędźwian znakomicie smakuje i pięknie kwitnie w ogrodzie. Co to jest lędźwian i gdzie go kupić?

Jak powinno się prać jeans?

Okazuje się, że pranie jeansów ma kilka pułapek, w które łatwo wpaść. Wiele osób pierze jeansy dość często, a to, jak wskazują eksperci, jeden z najprostszych błędów, jakie są popełniane. Jeans powinien być prani rzadko i krótko. Rekomenduje się pranie jeansów raz na kilka miesięcy, a w międzyczasie odświeżanie ich innymi metodami. W przypadku jeansów możesz wykorzystać sposoby na ich odświeżenie, które stosujesz przy swetrach. Jeans można włożyć do zamrażarki. W ten sposób denim zostanie odświeżony, a brzydkie zapachy znikną. Pierz jeansy tylko, kiedy są na nich zauważalne plamy. Rób to w krótkich programach (najlepiej do 30 minut) i w niskiej temperaturze. Optymalna temperatura prania jeansów to około 30 stopni. W wyższych temperaturach materiał może blaknąć.

Zamiast płynu do płukania wlewam to. Moje jeansy są idealnie miękkie

Jeans jest dosyć twardym i sztywnym materiałem. Istnieją domowe sposoby, by bezpiecznie go zmiękczyć. Od wielu lat do każdego prania jeansu dodaje ocet. Wlewam go do komory na płyn do płukania i nastawiam krótki cykl piorący. Ocet posiada właściwości zmiękczające materiał bez ryzyka jego uszkodzenia. Dba o tkaniny i kolor. Ocet jest świetnym dodatkiem do prania, który przedłuży trwałość ubrań oraz och świeżość. W przypadku jeansów to rewelacyjny zamiennik płynu do płukania.