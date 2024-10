Wystarczy 1 szklanka, aby pobudzić wawrzyn do wzrostu. Odkąd podlewam go tym liście laurowe pojawiają się co tydzień. Jak pielęgnować drzewko laurowe?

Uprawa drzewka laurowego w domu

Liście laurowe to świetny dodatek na jesień. Sprawdzają się one nie tylko do gotowania, ale także pomagają na bóle reumatyczne, łagodzą stany zapalne oraz redukują stres i napięcia. Palenie liści laurowych może dobrze wpłynąć na infekcje górnych dróg oddechowych. Według dawnych wierzeń liście laurowe miały ogromną moc. Włożone pod poduszkę odstraszały złe moce. Wbrew pozorom uprawa drzewka laurowego w domu nie jest skomplikowana. Wawrzyn dobrze radzi sobie w słabej i mało żyznej glebie. Nie lubi obfitego podlewania. Wystarczy, że zimą będziesz go podlewać raz na dwa tygodnie. Dwa razy do roku warto go podcinać oraz co jakiś czas przesadzać do większej doniczki. Powinna ona być nie za duża. Wawrzyn lubi rosnąć w małych, ścisłych donicach. Nawożenie najlepiej stosować w okresie od marca do sierpnia. Warto mieć również na uwadze, że jeżeli drzewko laurowe uprawiane jest w celach spożywczych do musi być nawożone naturalnymi odżywkami. Zimą warto zadbać o prawidłowe nawilżenie powietrza. Wawrzyn lubi wilgotne powietrze. Można go regularnie zraszać.

Wystarczy, że raz w tygodniu podlejesz tym drzewko laurowe, a będzie wypuszczało nowe liście

Wawrzyn z powodzeniem można podlewać wodą po gotowaniu ziemniaków lub innych warzyw. Musi być ona przestudzona i najlepiej odstana. Woda po ziemniakach zawiera skrobię, która pomaga zachować wilgoć w ziemi. Dzięki temu drzewko laurowe będzie miało regularnie wilgotne podłoże. Dodatkowo woda po gotowaniu ziemniaków zawiera wiele składników aktywnych, które pobudzają rośliny do wzrostu. Wystarczy jedna szklanka raz na tydzień, a wawrzyn będzie rósł jak na drożdżach.