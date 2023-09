Babciny trik z liściem laurowym. Dodaj go do prania, a kolorowe ubrania staną się jak nowe. Genialne zastosowanie liści laurowych podczas prania

Dodaj liście laurowe do prania. Efekty Cię zaskoczą

Okazuje się, że liście laurowe mają szerokie zastosowanie. Możesz włożyć je pod poduszkę, by przynosiły szczęście niczym antyczny wieniec laurowy, lub wykorzystać w walce z molami. Liście laurowe sprawdzą się także podczas prania. Pomogą one przede wszystkim rozprawić się z zafarbowanymi tkaninami. Jak stosować liście laurowe podczas prania? To bardzo proste. Wystarcz, że wrzucić je do bębna pralki. Możesz skorzystać z siateczki, aby podczas prania liście laurowe nie pokruszyły się nadmiernie. Innym sposobem jest wywar z liści laurowych. Poradzi on sobie z dużym zafarbowaniem ubrań. Jak przyrządzić taki wywar? Do dużego garnka wrzuć garść liści laurowych i zalej wodą. Całość doprowadź do wrzenia i gotuj przez następne 5 minut. Wystudzoną mieszanką zalej ubrań i mocz je przez około pół godziny. Po tym czasie możesz uprać w tradycyjny sposób. Właściwości liści laurowych rewelacyjnie radzą sobie z zafarbowanymi materiałami. Przywracają im ich dawnych kolor, ale nie niszczą tkanin.

Zobacz także: Przepiękne i odżywcze perfumy dla Ciebie. W promocji Biedronki dostaniesz je za darmo! Aromatyczne akordy maliny oraz czarnej porzeczki, za które nic nie zapłacisz

Sonda Korzystasz z ekologicznych sposobów na porządki domowe? Tak, najczęściej używam octu lub sody Rzadko Nie, wolę sklepowe płyny