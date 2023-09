Przepiękne i odżywcze perfumy dla Ciebie. W promocji Biedronki dostaniesz je za darmo! Aromatyczne akordy maliny oraz czarnej porzeczki, za które nic nie zapłacisz

Markowy zapach w promocji Biedronki. Teraz zgarniesz go za darmo

Nowa gazetka promocyjna Biedronki to garść przecen i obniżek cenowych. W tym tygodniu sieć przygotowała prawdziwy hit dla miłośników kosmetyków oraz aktywności fizycznej. Tylko do piątku, 23 września wybrane produkty marki Adidas znajdziesz w promocji 2+1. Oznacza to, że kupując 3 produkty Adidas jeden z nich otrzymasz całkowicie za darmo. W puli produktów objętych promocją znajdują się między innymi antiperspiranty, żele pod prysznic oraz dezodoranty perfumowane. Te ostatnie są szczególnie warte polecania.

Energetyczny i odżywczy zapach w promocji Biedronki. Całkowicie za darmo

Wśród produktów marki Adidas, które objęte są promocją 2+1 znajdziesz perfumowany dezodorant Fruity Rhytm. Co ważne, nie zawiera on w swoim składzie bez silikonów, oleju palmowego oraz parafiny. Ma natomiast, odżywcze nuty zapachowe, które dodadzą Ci energii w pierwszych dniach jesieni. To owocowo-kwiatowa kompozycja z wyczuwalnych słodkim aromatem cynamonu, odżywczą czarną porzeczką oraz zadziorną maliną. Baza łączy w sobie drzewne, typowo jesienne, aromaty drzewa sandałowego z ciepłem piżma. To idealny zapach dla pewnch siebie i aktywnych kobiet. Adidas Fruity Rhytm dostaniesz teraz w promocji Biedronki za darmo.

