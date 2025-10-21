Odmierz 200 ml i wlej do prania ręczników. Pozbędziesz się z nich zapachu stęchlizny i przywrócisz puszystość. Pranie ręczników

Ręczniki z czasem tracą miękkość i mogą zacząć nieprzyjemnie pachnieć, zwłaszcza stęchlizną.

Zamiast tradycyjnego płynu do płukania, użyj 200 ml tego płynu z kilkoma kroplami olejku eterycznego.

Chcesz poznać wszystkie sekrety prania ręczników, aby zawsze były świeże i miękkie? Przeczytaj cały artykuł!

Odmierz 200 ml i wlej do prania ręczników. Pozbędziesz się zapachu stęchlizny

Pranie ręczników powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w tygodniu, aby zachować ich czystość i higienę kąpieli. Z czasem, jak każdy materiał tracą swoją miękkość, stają się sztywne i szorstkie. Dlatego o ręczniki, jak o inne tekstylia w domu należy odpowiednio dbać, abyśmy mogli cieszyć się ich puszystością bardzo długo. Przede wszystkim zapomnij o tradycyjnym płynie do płukania. Dlaczego? Niestety wbrew pozorom to właśnie on przyczynia się do tego, że ręczniki stają się szorstkie, gdyż "oblepia" ich włókna. Dlatego, kiedy moje ręczniki zaczęły śmierdzieć stęchlizną, zamiast płynu do płukania zastosowałam ocet. Do szuflady na detergenty obok proszku wlałam 200 ml octu z dodatkiem 5 kropli olejku eterycznego. Nastawiłam standardowy program prania ręczników, a po wyjęciu z bębna były pachnące i puszyste. Zapach stęchlizny zniknął.

Jak prać ręczniki w pralce, aby były miękkie?

Po pierwsze temperatura, w jakiej powinno się prać ręczniki to 60 stopni Celsjusza. Wilgoć powoduje, że stanowią one dobre środowisko do rozwoju bakterii, a w 60 stopniach giną. Z kolei nie zaleca się, aby temperatura prania była wyższa, gdyż wówczas ręczniki tracą puszystość i stają się szorstkie. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest program prania ręczników. Otóż najlepiej wybierać program, który trwa co najmniej 2 godziny, ponieważ taki czas gwarantuje, że wszelkie drobnoustroje zostaną usunięte z tkaniny. Pamiętaj, aby ręczniki prać co najmniej raz w tygodniu, aby utrzymać je w czystości. Wbrew pozorom nie zaleca się również prasowania ręczników, gdyż to zmiękcza jego włókna, przez co staje się mniej puszysty.