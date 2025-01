Nałóż 3 łyżki tej domowej pasty na szczotkę i wetrzyj w fugi. Usuwa zarodniki pleśni i grzyba w kilka minut. Mocniejszy niż ocet. Sposób na pleśń w łazience

Mieszam 10 łyżek z wodą i szorują fugi. Rewelacyjny sposób na czyszczenie fug

Mało osób zdaje sobie sprawę, że w fugach zbierają się ogromne ilości brudu. Wilgoć i nieco chropowata powierzchnia fug sprawia, że mogą pojawić się tam również zarodniki pleśni. W przypadku czyszczenia fug istotne jest nie tylko czym to robimy, ale także, jak. Brud i pleśń zbierające się w spoinach aż proszą się o usunięcie i zeskrobanie ich ostrym przedmiotem. Taka czynność może skończyć się uszkodzeniem fugi, a także płytek wokoło. Podczas czyszczenia fug należy unikać drucianych gąbek, noży oraz innych ostrych narzędzi. Idealnym sposobem czyszczenie jest wykorzystanie szczoteczki do zębów. Jest ona na tyle miękka, że nie spowoduje żądnych szkód, a dzięki jej precyzji usuniesz zabrudzenia z konkretnych miejsc. Najlepszym domowym sposobem na czyszczenie fug jest ten z wykorzystaniem sody oczyszczonej. Sama stosuje go już od wieku lat i nie wyobrażam sobie robić tego inaczej. W miseczce mieszam sodę oczyszczoną z taką samą ilością wody. Rozprowadzam preparat po fugach i zostawiam go na około kilkadziesiąt minut. Po tym czasie delikatnie szoruję fugi szczoteczką i wszystko zmywam. Soda oczyszczona rewelacyjnie radzi sobie z uporczywym brudem, tłuszczem, a nawet pleśnią. Dodatkowo ma ona działanie przeciwbakteryjne co sprawia, że usuwa zarodniki pleśni oraz grzybów.

Jak poradzić sobie z nawracającą pleśnią?

Bywa, że czyszczone powierzchnie notorycznie pokrywają się pleśnią. Co jakiś czas wraca i jest bardzo uciążliwa. w tym przypadku istnieje ryzyko, że zarodniki pleśni wrosły w strukturę. Dzieje się tak najczęściej na silikonowych lub gumowych powierzchniach. Problem ten może dotyczyć uszczelek w kabinie prysznicowej, a także niektórych elementów w pralce oraz w zmywarce. W takiej sytuacji niezbędne jest usunięcie starej spoiny lub uszczelki i zastąpienie jej nową. Aby uniknąć problemu nawracającej pleśni potrzebne jest regularne czyszczenie. Takie powierzchnie możesz czyścić z dodatkiem kwasku cytrynowego.