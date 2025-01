Gdzie umieścić tabletki do zmywarki? Przez internet większość ludzi robi to źle. Przez ten błąd naczynia są brudne, a ty tracisz pieniądze

Gdzie włożyć tabletkę do zmywarki? Wiele osób popełnia podstawowy błąd

Kapsułki do zmywarki to tak naprawdę połączenie detergentu czyszczącego z nabłyszczaczem. Są niezbędne do prawidłowego działania zmywarki i to one odpowiadają za dokładnie wymycie brudnych naczyń. Obecne na rynku tabletki do zmywarki świetnie rozpuszczają zaschnięte zabrudzenia, dobrze radzą sobie z tłuszczem oraz delikatnie nabłyszczają pozostawiając naczynia lśniące i bez smug. W ostatnim czasie w internecie można znaleźć coraz więcej różnego rodzaju sposobów na sprzątanie. Część z nich jest skuteczna i pomaga radzić sobie z zabrudzeniami za pomocą domowych patentów. Do łask wrócił ocet lub soda oczyszczona. Nie wszystkie sposoby dostępne w internecie są jednak prawidłowe. Swego czasu popularnością cieszył się trik z wkładaniem kapsułki do zmywarki na dno urządzenia. Ten sposób miał rzekomo zagwarantować lepsze rozpuszczanie się tabletki do zmywarki oraz szybsze działanie. Okazuje się, że to błąd. Producenci zmywarek oraz detergentów mówią jednym głosem, aby tak nie robić. Kapsułka do zmywarki powinna być umieszczona w specjalnym pojemniczku lub wgłębieniu w drzwiach. Umieszczona w dedykowanym miejscu najlepiej spełni swoją funkcję i dobrze domyje naczynia. Tabletka do zmywarki wrzucona na dno urządzenia może rozpuścić się za szybko. Uwolni ona detergent już podczas prania wstępnego, co mocno ograniczy skuteczność zmywania.

Jak prawidłowo wyczyścić zmywarkę?

Wyjmij szuflady i kosz na sztućce,

Zdemontuj śmigło myjące i sprawdź, czy jest zatkane. Możesz to zrobić wlewając wodę. Jeżeli nie przecieka to umyj je octem,

Ściągnij i wyczyścić uszczelki,

Wyczyść zmywarkę płynem do naczyń,

Włącz program czyszczący lub inny z wysoką temperaturą.