Wymieszaj 2 składniki i podlej pieniążek. Roślina bogactwa będzie rosła jak szalona. Domowa odżywka do pieniążka

Wymieszaj 2 składniki i podlej pieniążek. Roślina bogactwa będzie rosła jak szalona

Pieniążek to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych ostatnich lat. Jego właściwa nazwa to pilea peperomiowata. Niewielka roślina, która jest niewymagająca w uprawie i z łatwością dostosowuje się do warunków, w jakich żyje. Odpowiednio pielęgnowana może osiągnąć nawet 70 cm wysokości. Jeśli chcesz, aby Twój pieniążek pięknie odbił i wręcz rósł jak szalony, to koniecznie pamiętaj o dostarczaniu mu odpowiedniej ilości składników odżywczych, a zwłaszcza potasu, który wspomaga wzrost pilei. Warto do tego wykorzystać skórkę banana, z której z łatwością przygotujesz domowy nawóz do pieniążka. Wystarczy pokroić skórkę na drobne kawałki, zalać je 1 litrem ciepłej wody i odstawiać na 12 godzin. Po tym czasie odcedź nawóz i polej nim swojego pieniążka.

Co zrobić, gdy liście pieniążka żółkną?

Może się zdarzyć, że nagle liście naszego pieniążka zaczną żółknąć. W zależności od przyczyny, metody odżywienia rośliny będą różne. W każdym przypadku trzeba obciąć chore liście. Jeśli pieniążek ma za mało światła lub za niską temperaturę warto zmienić jego stanowisko na jaśniejsze i/lub cieplejsze. Przelane kwiaty natychmiast przesadzamy. Osuszamy korzenie, usuwamy zgniłe części i wsadzamy do nowej, przepuszczalnej gleby. Jeśli powietrze w mieszkaniu jest suche, ogrodnicy radzą zraszać pieniążka raz w tygodniu ciepłą, miękką wodą.