Wlewam do pralki zamiast proszku i nastawiam pranie białych trampek. Żółte zacieki i brud znikają. Pranie trampek w pralce

Wlewam do pralki zamiast proszku i nastawiam pranie białych trampek. Żółte zacieki znikają

Białe trampki są z pewnością jednym z najważniejszych elementów stylizacji wiosennych u większości z nas. Niestety mają jeden poważny minus - bardzo szybko się brudzą, a czasem nawet po praniu w pralce pozostają na nich żółte zacieki. Pranie trampek w pralce musi być przeprowadzone według ściśle określonych zasad. W przeciwnym razie nasze ulubione buty mogą się zniszczyć. Jak prać białe trampki w pralce, aby pozbyć się z nich żółtych zacieków i plam? Przede wszystkim zrezygnuj z tradycyjnego proszku do prania i zamiast niego wlej płyn do prania białych rzeczy. Najczęściej żółte zacieki na trampkach pojawiają się właśnie po wypraniu ich w proszku. Co więcej, warto przed włożeniem butów do bębna namaczać je w misce z ciepłą wodą i 3 łyżkami sody oczyszczonej przez 30 minut. Soda działa jak wybielacz, więc dodatkowo pomoże pozbyć się plam i brudu z butów.

Jak prać trampki w pralce, aby je wybielić?

Po pierwsze do prania trampek w pralce wykorzystaj siatkowy worek na ubrania, który pomoże zrównoważyć ciężar w urządzeniu. Jeśli go nie posiadasz, możesz śmiało go zastąpić małą poszewką na poduszkę. Co ważne trampki pierz na delikatnym programie, to znaczy wybierz temperaturę maksymalnie 30 stopni i obroty na poziomie 400. Warto również do bębna wraz z butami włożyć duży bawełniany ręcznik. Dlaczego? Doskonale zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania i w ten sposób zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania. Pamiętaj jednak, aby kolor ręcznika był identyczny, jak odcień Twoich butów.