Jak przywrócić kolor wyblakłym ubraniom? Boski myk, który sprawi, że nawet ubrania sprzed lat odzyskają swój kolor

Co zrobić, by ubrania odzyskały swój kolor? Proste sposoby na wyblakłe tkaniny

Z czasem nasze ubrania tracą swój kolor. Dotyczy to przede wszystkim ubrań o intensywnych kolorach. Pranie i często użytkowanie materiału sprawia, że staje się on wypłowiały, a w przypadku ciemnych barw może nawet całkowicie się zmienić. Czerń zamienia się w grafit lub szarość, a czerwień w róż. Nie znaczy to jednak, że nie da się ich już uratować. Są proste sposoby, które pomogą Ci przywrócić ich oryginalny kolor. Warto też pamiętać, że utratę kolor przez ubrania wpływ na tkanina. Naturalne materiały częściej płowieją od sztucznych.

Jak uratować wyblakłe ubrania? Barwniki do tkanin

Najprostszym rozwiązaniem są specjalne barwniki do ubrań. To sposób, który niemalże zawsze jest skuteczny. Na rynku znajdziesz szeroki wybór tego rodzaju specyfików. Najlepiej wybieraj takie, które dodaje się bezpośrednio do prania.

Jak uratować wyblakłe ubrania? Ocet

Ocet również w tym przypadku może okazać się skuteczny. Dodany do prania może ożywić kolory ubrań. Zdecydowanie lepiej jednak używać go, by nasze ubrania nie blakły. Dodawaj go prewencyjnie do pralki, a Twoje ubrania dłużej będą jak nowe.

Jak uratować wyblakłe ubrania? Kawa

Kawa rewelacyjnie sprawdzi się w przypadku ciemnych ubrań. Dodaj litr naparu z kawy do błędna pralki, a czarne ubrania odzyskają swój kolor. Możesz ten patent stosować prewencyjnie, aby ciemne rzeczy nie traciły swojej barwy.

Jak prać ubrania, by nie blakły?

Zawsze sprawdzaj metki i pierz zgodnie z zaleceniami producenta,

Pierz ubrania na lewej stronie,

Stosuj płyny do płukania,

Wybieraj krótkie programy o niskiej temperaturze,

