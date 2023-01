Jak wyczyścić laptopa? Bezpieczny trik, który wyczyści nawet najmniejsze paprochy z klawiatury

Jak czyścić laptopa? Bezpieczne i sprawdzone rozwiązania

Regularne czyszczenie laptopa to warunek konieczny, by służył nam przez długie lata i nie miał awarii. Wchodzący we wszelkie zakamarki kurz może zniszczyć połączenia i sprawić, że komputer nie będzie działał sprawnie. Pamiętaj, by regularnie czyścić laptopa, by nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian, które skończą się na naprawie w serwisie. Zanim zaczniesz czyścić komputer sprawdź, by był on wyłączone oraz odpięty od prądu. Pod żądnym pozorem nie potrząsaj laptopem, aby wytrzepać z niego kurz oraz nie demontuj samodzielnie przycisków klawiatury.

Zobacz także: Epicki patent na mycie ścian. Usuniesz tłuszcz i zacieki za jednym machnięciem ręki. Świeżość i czystość zapanuje w Twoim mieszkaniu

Jak wyczyścić zewnętrzną obudowę laptopa?

Najlepszym sposobem na przetarcie laptopa z zewnątrz jest wykorzystanie ściereczki z mikrofibry. Niektórzy w tym celu korzystają ze specjalnych ściereczek do czyszczenia okularów. Jeżeli Twój komputer ma trudne do uśnięcia plamy możesz wykorzystać specjalne preparaty do czyszczenia ekranów. Pamiętaj jednak że ściereczka nie może być zbyt mokra, co najwyżej delikatnie wilgotna.

Jak wyczyścić klawiaturę w laptopie?

Wchodzący kurz w przestrzeń pomiędzy przyciskami w klawiaturze to prawdziwe utrapienie. Nawet dbają o czystość, nie da się tego uniknąć. Jeżeli chcesz delikatnie pozbyć się okruchów z klawiatury to sięgnij po delikatny pędzelek, którym wymieciesz brud spomiędzy przycisków. Możesz wykorzystać w tym celu również sprężone powietrze. Rób to jednak delikatnie, by nie uszkodzić podzespołów komputera.

Sonda Czyścisz regularnie swój laptop? Tak Nie