Ptasie odchody na karoserii mogą wywołać spore szkody. Oto, jak możesz je usunąć

Spis treści

Ptasie odchody na karoserii. Dlaczego są szkodliwe?

Ptasie odchody w postaci „niespodzianek” zostawianych na samochodach to częsty problem, z którym muszą mierzyć się nie tylko kierowcy, ale także lakiernicy. Zacznijmy od podstaw – czy ptasie odchody mogą uszkodzić karoserię? Odpowiedź brzmi – mogą i to poważnie. Dlaczego? Otóż cechuje je wysoka kwasowość, która w połączeniu z zawartością enzymów i żwiru może doprowadzić do sporych zniszczeń na karoserii. Przede wszystkim problem stanowią ptasie odchody, które szybko nie zostaną usunięte. Dlaczego? Im dłużej pozostaną na karoserii, zwłaszcza w upalny dzień, tym większa szansa, że w wyniku reakcji chemicznie „wgryzą się” w klar, zostawiając np. trwały ślad lub przebarwienie na lakierze.

Problem jest poważniejszy, kiedy pozostawimy auto w niefortunnym miejscu, gdzie często bytują ptaki, np. gołębie. Usunięcie jednej czy dwóch plam nie jest problematyczne, gorzej jednak, kiedy mamy do czynienia z większymi zabrudzeniami przez pozostawienie samochodu w jednym miejscu na dłuższy czas (zwłaszcza w gorące dni, kiedy „niespodzianki” szybko wysychają).

Jak usunąć ptasie odchody z lakieru?

To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli samochodów. Sprawa nie jest wcale taka prosta zwłaszcza, jeśli ptasie odchody pozostawały na lakierze przez dłuższy czas. Generalnie podstawowa zasada brzmi – usuń je jak najszybciej, najlepiej wilgotną szmatką z wodą lub dedykowanymi środkami, o czym zaraz opowiemy. Pamiętaj, aby ptasich odchodów nie ścierać „na sucho” – może to prowadzić do uszkodzenia lakieru, zwłaszcza, jeśli mamy także do czynienia z piaskiem.

Jakich środków użyć, aby wyczyścić lakier z ptasich odchodów? Polecane są przede wszystkim dedykowane produkty, zwłaszcza te do usuwania ptasich odchodów czy owadów, używane w detailingu. Mają one najczęściej formę preparatu, którym spryskujemy powierzchnię, a po odczekaniu chwili przystępujemy do usuwania zabrudzenia najlepiej szmatką z mikrofibry. Warto zaznaczyć, że preparaty te nie są drogie, to często wydatek kilkudziesięciu złotych.

Ptasie odchody uszkodziły lakier. Co zrobić?

Tu problem jest znacznie poważniejszy. Jeśli doszło już do uszkodzenia lakieru, niewiele da się zrobić, a sami możemy jeszcze pogorszyć sprawę zwłaszcza, jeśli nie dysponujemy odpowiednią wiedzą. W przypadku delikatnego przebarwienia lub lekkiego wżeru pomogą pasty lekkościerne (warto udać się do specjalisty).

Gorzej, jeśli mamy do czynienia z widocznym i trwałym uszkodzeniem lakieru. Wówczas trzeba zdać się na polerowanie maszynowe (ewentualnie ręczne). Tu również zalecamy kontakt z profesjonalistą, np. w studiu detailingowym. Mamy wówczas gwarancję, że sami nie pogorszymy sprawy. Jeśli uszkodzenie sięgnie warstwy bazowej, wówczas poza prowizorycznymi działaniami pozostaje nam jedynie lakierowanie elementu, co może okazać się bardzo kosztowne.

Jak chronić samochód przed ptasimi odchodami?

Zawsze lepiej działać zapobiegawczo. Co może pomóc? Do typowych działań prewencyjnych zaliczymy np. woskowanie samochodu. Stworzona wówczas cienka warstwa ochronna zadziała jak tarcza. W zależności od wosku cechuje je trwałość nawet do kilku miesięcy. Można użyć także sealantu. Często aplikuje się je w sprayu, a ich trwałość to od ok. trzech do sześciu miesięcy.

Dla ambitnych polecane są powłoki ceramiczne. To najlepsza, ale również najdroższa forma ochrony. Mamy tu do czynienia z chemiczną barierą przed kwasami i wysoką trwałością nawet do kilku lat. Powłoki te nakładane są przez specjalistów w warsztatach, a zwłaszcza w studiach detailingowych.

