Zabójcza choroba dziesiątkuje uprawy borówki amerykańskiej w Polsce! Przez to Twoje krzaczki marnieją. Nie ma na nią lekarstwa, ale ten domowy oprysk może ograniczyć jej namnażanie się! Choroby borówki amerykańskiej

Ta choroba dziesiątkuje uprawy borówki amerykańskiej w 2025 roku!

Tegoroczny sezon uprawy borówki amerykańskiej może nie należeć do najbardziej udanych. Przed uprawy w całej Polsce przetacza się poważna choroba bakteryjna, która pustoszy całe krzewy. Rak bakteryjny borówki amerykańskiej, bo o nim mowa, to jedna z najpoważniejszych chorób. Prowadzi do zamierania pędów, a nawet zniszczenia całych krzewów. Jest szczególnie dotkliwa dla młodych roślin.

Rak bakteryjny borówki amerykańskiej to jedno z największych wyzwań współczesnego ogrodnictwa. Za chorobę odpowiadają bakterie Pseudomonas syringae. Atakują one krzewy borówki amerykańskiej przez naturalne otwory roślin lub w miejscach żerowania owadów. Wysoka wilgotność powietrza sprawia, że choroba bardzo szybko postępuje. Tegoroczna, zimna wiosna sprawiła, że rak bateryjny borówki miał idealne środowisko do rozwoju.

Objawy raka bakteryjnego borówki amerykańskiej. Na to zwróć uwagę

Pierwsze objawy choroby mogą pojawić się już wiosną. Na pędach roślin zauważalne są ciemnozielone, wodniste plamy, które z czasem ciemnieją. W kolejnym etapie choroby pojawiają się eliptyczne zmiany wokół paków liściowych. Z czasem łączą się one ze sobą tworząc charakterystyczna mozaikę. Choroba rozprzestrzeniając się prowadzi do całkowitego obumarcia krzewów. Atakuje praktycznie wszystkie gatunki borówki amerykańskiej, jednak najczęściej obserwowana jest na ‘Draper’, ‘Duke’, ‘Calypso’ oraz ‘Liberty’.

Jak chronić borówkę amerykańską przez rakiem bakteryjnym?

Najgorszą wiadomością jest fakt, że do tej pory nie zarejestrowano żadnej skutecznej formy ochrony przed tą chorobą. Jak wskazują eksperci z portalu jagodnik.pl na ten moment brak jest jakichkolwiek chemicznych preparatów zwalczających tego rodzaju bakterie. Nie znaczy to jednak, że w walce z chorobą jesteśmy bezradni i możemy jedynie patrzeć, jak krzewy zamierają. W początkowych etapach rozwoju choroby skuteczne mogą okazać się opryski oraz preparaty zawierające miedzian, a także niektóre płyny na bazie wody utlenionej. Bardzo ważna jest profilaktyka i zmniejszenie ryzyka pojawienia się choroby. Pamiętaj, by zawsze dezynfekować nożyce ogrodnicze, aby ograniczyć potencjalny rozwój bakterii.