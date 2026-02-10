Piekło za zamkniętymi drzwiami. Dwaj bracia katowali własną matkę przez lata?! Trafili do aresztu

Sąd Rejonowy w Gnieźnie aresztował na 3 miesiące dwóch braci w wieku 29 i 34 lat, podejrzanych o znęcanie się nad matką.

Mężczyźni przez około 3 lata znęcali się psychicznie i fizycznie nad matką w domu rodzinnym, będąc pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych.

Pomimo wcześniejszych interwencji policji, założenia „Niebieskich Kart”, policyjnych nakazów i zakazów, agresja braci wobec matki eskalowała.

Decyzja o areszcie zapadła 9 lutego 2026 roku, a za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi im do 5 lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy wobec dwóch braci w wieku 29 i 34 lat. Mężczyźni są podejrzani o wieloletnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad własną matką.

Jak informuje policja w Gnieźnie, dramat rozgrywał się w domu rodzinnym od około trzech lat. Bracia nadużywali alkoholu oraz substancji psychotropowych. Po ich zażyciu regularnie wszczynali awantury, podczas których dochodziło do przemocy wobec matki.

Sprawą zajmował się dzielnicowy, który wielokrotnie interweniował w tym domu. W rodzinie zakładano „Niebieskie Karty”, wprowadzano policyjne nakazy i zakazy, jednak – jak się okazało – środki te były nieskuteczne.

W związku z narastającą przemocą wszczęto postępowania przygotowawcze z art. 207 § 1 kodeksu karnego, dotyczącego znęcania się. We wrześniu 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko braciom. To jednak nie powstrzymało ich agresji.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni nadal eskalowali swoje zachowania: ubliżali matce podczas kolejnych awantur, naruszali jej nietykalność cielesną, kradli pieniądze oraz niszczyli mienie.

Dopiero kolejne czynności funkcjonariuszy wydziału kryminalnego doprowadziły do wszczęcia następnego postępowania, które zakończyło się zastosowaniem wobec obu mężczyzn środków izolacyjnych. Decyzja zapadła dziś, 9 lutego 2026 roku. Za znęcanie się nad osobą najbliższą kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o dalszym losie braci zdecyduje sąd.