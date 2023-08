Jest piękna, bo je rosół na śniadanie! Szokujący sekret Heidi Klum ujawniony

Heidi Klum ujawnia sekret swojej wiecznej młodości i urody. Rosół o poranku tajemnicą figury modelki

Któż nie chciałby być tak piękny, jak Heidi Klum (49 l.)?! Niemiecka top modelka nie należy już do nastolatek, ale figury mogą jej pozazdrościć trzykrotnie młodsze konkurentki z wybiegów. Często i chętnie gwiazda prezentuje swoje boskie ciało w bikini w mediach społecznościowych. Wszyscy zastanawiali się całymi latami, nie śpiąc po nocach, co takiego robi Heidi Klum, że jest wiecznie piękna i młoda. Teraz wszystko jest już jasne! Modelka ujawniła szokującą prawdę podczas sesji pytań i odpowiedzi dla swoich fanów na Instagramie. Oczywiście padło pytanie o dietę, a Heidi ujawniła, że po prostu każdego dnia je na śniadanie rosół z kurczaka z trzema gotowanymi jajkami, zaś w ciągu całego dnia przyjmuje jedynie 900 kalorii. Nie dziwota, że potem rozbiera się do rosołu raz po raz!

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum told her followers that she consumes about 900 calories per day, with breakfast including three poached eggs cooked in warm chicken broth, Us Weekly reports. pic.twitter.com/LSYIoxKMNz— Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2023

