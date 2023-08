Mąż strzeże pupy Heidi Klum! Pośladki pod specjalnym nadzorem

Młodszy o 16 lat mąż strzeże pupy Heidi Klum. Bezcenne pośladki gwiazdy objęte specjalnym nadzorem

Trudno o cenniejsze pośladki, niż te należące do Heidi Klum. Niemiecka top modelka zarobiła przecież miliony na pokazywaniu swojej zgrabnej pupy i nadal je zarabia, pozując do seksownych zdjęć, pracując przy reklamach bielizny czy sędziując w programie "Top Model" jako niekwestionowany autorytet. Tak ważnej pupy nie można narażać na szwank. Nie dziwota, że Heidi Klum musiała objąć swoje pośladki specjalnym nadzorem. Modelka nie musi jednak zatrudniać sztabu ochroniarzy w celu ochrony swoich pośladków przed zagrożeniami tego świata. Pupy gwiazdy pilnie strzeże jej własny mąż. Tom Kaulitz (34 l.) dba o to, by pośladki Heidi mogły czuć się bezpiecznie w każdych okolicznościach! Znów został przyłapany na bezpośredniej ochronie pupy podczas wakacji we Włoszech. Widać, że nic nie byłoby w stanie wyrwać jej z uścisków gwiazdora Tokio Hotel! Heidi na pewno może być spokojna o swoje boskie kształty.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

Sonda Czy Heidi Klum ma zgrabną pupę? Tak Nie Ujdzie w tłoku!

Tom Kaulitz grabs handfuls of wife Heidi Klum’s butt on PDA-packed trip to Italy https://t.co/WAYvPXTorx pic.twitter.com/Yw4Yz3HIrB— Page Six (@PageSix) July 27, 2023