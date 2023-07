Półnaga Heidi Klum uczy, jak kąpać się w upał! Seksowny instruktaż gwiazdy

Książę Harry leci do Wielkiej Brytanii! Zabiera dzieci! To już koniec?

Heidi Klum pokazała, jak wchodzić na wakacjach do morza podczas wielkich upałów. Gwiazda sumiennie naucza swoich fanów

Zdawałoby się, że życie Heidi Klum (50 l.) to sama beztroska i same rozkosze. Gwiazda raz po raz przyłapywana jest na wakacjach, za każdym razem igra w skąpym bikini i baraszkuje radośnie ze swoim młodszym o 16 lat mężem Tomem Kaulitzem (34 l.). Jednak teraz niemiecka top modelka udowodniła, że jest nie tylko wesoła, ale i zapobiegliwa. Heidi Klum potrafi wykorzystać każdą okazję do tego, by nauczać swoich fanów o bezpieczeństwie podczas wypoczywania nad wodą w wakacje. Gdy modelka ujrzała paparazzich uwieczniających jej zabawy z mężem na Sardynii, szybko obmyśliła seksowny instruktaż. Pokazała krok po kroku, że podczas nieludzkich upałów, jakie teraz panują na południu Europy, należy wchodzić do wody stopniowo, tak by nie doznać szoku termicznego. Przypomniała, by raczyć się chłodnymi napojami, a po kąpieli odpocząć w cieniu parasola.

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

Sonda Wybierasz wakacje nad morzem czy w górach? Tylko polskie morze! Nad morzem, ale nie Bałtyckim, bo tam leje i wieje Góry to jest to!

Heidi Klum, 50, flaunts INCREDIBLE figure in a pastel pink bikini while taking a dip in the ocean with husband Tom Kaulitz, 33, during Sardinia getaway https://t.co/VJ5sP6zklc— Novelas Updates (@novelasupdates) July 17, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 6/10! Pytanie 1 z 10 "Cornflower" to... Kukurydza Chaber Kuropatwa Dalej