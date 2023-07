Córka wygryzie Heidi Klum?! Leni Klum coraz bardziej naga

Tajemnicza śmierć Sinead O'Connor! "Jestem zagubiona w bardo". Co to znaczy?

Niedaleko pada jabłko od jabłoni! Heidi Klum (50 l.) i jej córka Leni Klum (19 l.) zwarły się w boju na seksowne fotki. Chociaż zdawałoby się, że trudno prześcignąć w tej dziedzinie Heidi, i to zarówno pod względem jakości, jak i ilości, to ambitna 19-latka nie zamierza odpuszczać i wygląda na to, że jest gotowa na zdetronizowanie sławnej matki. Początkująca modelka podobnie jak Heidi nie stroni od śmiałych ujęć. Ostatnio pokazała się nawet topless! Co prawda tyłem, ale jednak. Kto wie, jaka będzie jej następna fotka?! W zeszłym roku Heidi i Leni wystąpiły razem w reklamie bielizny Intimissimi, czym wywołały wiele kontrowersji. Niektórzy byli zdania, że takie zdjęcia matki z córką są niestosowne.

Leni Klum. Rodzice i rodzeństwo. Kim jest jej ojciec?

Leni Klum, a właściwie Helene Boshoven, to córka Heidi Klum i Flavio Briatore, jednak została formalnie adoptowana przez byłego męża matki, piosenkarza Seala. Klum i gwiazdor rozwiedli się w 2014 roku. W 2019 roku modelka wyszła za mąż za innego muzyka, młodszego od siebie szesnaście lat Toma Kaulitza (33 l.), niegdysiejszą gwiazdę zespołu Tokio Hotel. Heidi Klum i Seal poza Leni mają czworo dzieci. Ich wspólne biologiczne pociechy to Lou Sulola (13 l.), Henry Günther Ademola Dashtu (17 l.) i Johan Riley Fyodor Taiwo (16 l.).

Heidi Klum. Ikona lat dziewięćdziesiątych

Heidi Klum to jedna z najsławniejszych modelek wszech czasów. W latach dziewięćdziesiątych była jedną z największych gwiazd, a i teraz mimo upływu lat jest nadal symbolem seksu. Zaczynała karierę jako 18-latka, kiedy wygrała konkurs magazynu Petra. Pracowała w Paryżu, potem wyjechała do USA, gdzie została Aniołkiem Victoria's Secret. Dla sławnej bieliźniarskiej firmy pracowała do 2010 roku. Ma za sobą mnóstwo sesji dla prestizowych magazynów takich jak Vogue czy Elle. Heidi Klum nie schodzi z pierwszych stron gazet za sprawą amerykańskiej edycji "Top Model", w której pracowała jako jurorka.

Heidi Klum. Trzech mężów i troje dzieci. Z kim była i jest związana gwiazda?

Jest o niej głośno także z racji życia prywatnego. Cztery lata temu wzięła ślub z młodszym o 16 lat piosenkarzem Tomem Kaulitzem, znanym niegdyś z zespołu Tokio Hotel. To jej trzeci mąż, pierwszym był Ric Pipino (1997-2002), drugim piosenkarz Seal (2005-2014), w międzyczasie była związana z Flavio Briatore, z którym ma 19-letnią córkę Leni, także modelkę. Z kolei z Sealem Heidi ma dwóch synów, 18-letniego Henry'ego i 17-letniego Johana.

