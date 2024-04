Dagmara Kaźmierska bezlitośnie usunięta z elity! Co za upokorzenie! Wszystko na nic

Kevin Mglej schudł połowę Roksany Węgiel! Wyzywali go od grubasów, teraz go nie rozpoznają

Dagmara Kaźmierska to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych polskich celebrytek. Popularność zdobyła dzięki występom w show "Królowe życia" emitowanym w telewizji TTV. Gwiazda ma za sobą burzliwą przeszłość - siedziała nawet w więzieniu - ale dziś prowadzi zupełnie inne życie. Dagmara Kaźmierska niespodziewanie została uczestniczką najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Za swoje występu zbierała cięgi od jurorów, ale dzięki głosom widzów przechodziła do kolejnych etapów tanecznej rywalizacji. Z walki o zwycięstwo wycofała się dopiero z powodu bolesnej kontuzji żeber. W 8. odcinku programu Dagmara Kaźmierska połączyła się z widzami zdalnie. Zrobiło się sympatycznie. Atmosferę zepsuł nieco Krzysztof Ibisz swoim nieprofesjonalnym komentarzem dotyczącym składu personalnego pozostałych w rywalizacji zawodników. Prezenter Polsatu zdawał się bowiem sugerować, że odejście "Królowej życia" podwyższy poziom programu. To jednak nic w porównaniu do tego, co spotkało Dagmarę Kaźmierską poza 'Tańcem z gwiazdami". Poszło o Wikipedię! Celebrytka została upokorzona.

Dagmara Kaźmierska znów usunięta z Wikipedii

Przykrą sprawę opisuje portal Plejada. Dagmara Kaźmierska pierwszy raz doczekała się swojego hasła na Wikipedii w 2020 roku. Szybko artykuł zniknął. - W dyskusji podniesiono problem braku wystarczających przesłanek za pozostawieniem (program tak, ale w niszowej telewizji, role tak, ale trzecioplanowe). Jako argumenty za pozostawieniem podaje się też oznajmianie, że dorobiła się na krzywdzie ludzkiej – nie taka jest rola encyklopedii, oraz ogólne ubolewania nad zacofaniem Wikipedii i poziomem kompleksów, nie bardzo odnoszące się do biografii opisywanej osoby - cytuje administratorów Wikipedii Plejada. W późniejszych latach sprawa obecności Dagmary Kaźmierskiej na Wikipedii wracała niczym bumerang. Ostatnio znów pojawił się artykuł o "Królowej życia" i... znów został usunięty. I to mimo tego, że celebrytka tak dobrze radziła sobie w "Tańcu z gwiazdami". - Dyskutujący w dalszym ciągu nie dostrzegają szerokiej rozpoznawalności opisywanej osoby. Wskazano, że udział w kilku filmach w rolach epizodycznych i reality show nie jest wystarczający. Wskazano też zbyt niskie (jak na nasze standardy ency) wyniki oglądalności oraz brak informacji o sprzedanych egzemplarzach publikacji. Dyskutujący nie znaleźli także publikacji naukowych potwierdzających powszechną obecność tematu - argumentowali administratorzy.

