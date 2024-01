Doda jednak nie śpi sama? Zdjęcie z łóżka nie pozostawia złudzeń

Miszczak przywróci kultowy program?! To dlatego Chajzer nie załapał się do jury "TzG"! Polsat ma dla niego lepszy kąsek

Doda słynie ze swojej ogromnej miłości do zwierząt. Po odejściu ukochanej Bestii w 2020 r. długo nie była gotowa na kolejnego czworonoga. Niedawno jednak rozpoczęła poszukiwania. - Całą noc śniły mi się psy. Ale zmieniam całkowicie plan. Wysłaliście mi tysiące zdjęć kundelków. I przerosło mnie to. One tak przypominają Bandziora i Bestię. 16 lat z nimi żyłam. Nie mogę mieć psa tak podobnego do nich. Muszę mieć innego psa – powiedziała.

Kiedy pokazała nowego pupila na swoim profilu na Instagramie, fani oszaleli i w komentarzach wyrażali swój zachwyt. Dariusz Pachut (38 l.) raczej go nie podziela i może czuć się zazdrosny, bo to Wolfie śpi z Dodą, a nie on. - Nie może mnie nikt budzić, chrapiąc, kręcąc się, mlaskając - mówiła kiedyś Doda. - Wolę wysypiać się sama niż z partnerem. Dziewięć godzin snu to jest dla mnie podstawa. Najlepiej, by mi nikt nie oddychał do ucha i nie chrapał. Ja muszę być niedotykana, najlepiej totalnie na oddzielnej wyspie zwanej łóżkiem, otulona kołdrą, bez żadnych przytulanek – dodała niedawno w swojej audycji w radiu RMF.

Pieska to nie dotyczy.

