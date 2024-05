Nie wpuszczą Janoszek na czerwony dywan. Wszystko jasne

Roxie chodziła na randki z Kassinem! Wszystko się wydało. Co na to Kevin?

Babcia Barona to znana aktorka. Co sądzi o ukochanej muzyka?

Dwa dni temu we Francji, a dokładnie w Cannes rozpoczął się właśnie coroczny festiwal filmowy. To wydarzenie od lat traktowane jest jako jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu. W tym roku odbywa się już po raz 77, a na czele jury zasiada Greta Gerwig. Tak ekskluzywnego wydarzenia nie mogła ominąć "polska gwiazda" Natalia Janoszek.

Zobacz też: Natalia Janoszek ma raka?! Szokujące informacje prosto ze szpitala. Właśnie przeszła operację. Mówi o swoim PRZEŚLADOWCY

Natalia Janoszek nie zabaluje na czerwonym dywanie w Cannes

Natalia Janoszek w swoich mediach społecznościowych udostępniła relację, z której wynika, że jest już we Francji, a dokładniej w Cannes. Zaradna 33-latka dodała fotografie oraz nagrania, na których zachęca swoich fanów do tego, aby podczas festiwalu nie bali się do niej podchodzić, widać oraz robić pamiątkowe fotki.

Zobacz też: Stanowski kontra Derpieński. Dziennikarz ujawnia szczegóły nowego filmu. Zniszczy karierę dolarsowej królowej?

Dziennikarze portalu pudelek.pl dotarli do informacji, z których wynika, że Janoszek otrzymała zaproszenie wstępu do Marché du Film. Nie jest to jednak przepustka do największej przestrzeni na festiwalu czy charakterystycznego czerwonego dywanu. Polka ma jedynie reprezentować organizację IMPPA, która jest najstarszą instytucją filmów indyjskich.

Zobacz też: Natalia Janoszek przeszła zawał i zator płuc. Rodzice usłyszeli od lekarzy, że mają się z nią pożegnać

Natalia Janoszek reprezentuje organizację IMPPA w Cannes

Natalia Janoszek w Cannes pojawiła się na zaproszenie IMPPA. Według informacji, które pojawiły się w sieci, wynika, że jest to akronim od Indian Motion Picture Producers' Association. Na próżno jednak szukać organizacji w mediach społecznościowych. Janoszek nie oznaczyła ich bowiem w swoich social mediach. Warto dodać, że strona na Facebooku Indian Motion Picture Producers' Association jest nieaktywna od marca 2018 roku i ma niecałe 700 polubień.

Zobacz też: Co za widok! Natalia Janoszek spalona na heban kusi pośladkami w Afryce

Zobacz naszą galerię: Natalia Janoszek baluje w Cannes. Aktorka dalej próbuje swoich sił w show-biznesie

Sonda Natalia Janoszek czy Krzysztof Stanowski. Komu wierzysz w sporze o Bollywood? Natalii Janoszek Krzysztofowi Stanowskiemu Nikomu Każdemu po trochę