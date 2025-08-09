Luksus, denim i streetwear! Gwiazdy olśniły w „Dzień Dobry Wakacje” - torebka Rosati kosztuje fortunę

„Dzień Dobry Wakacje” to nie tylko poranny program, ale też prawdziwy wybieg dla gwiazd. W sobotę, 9 sierpnia w centrum Warszawy pojawiły się Weronika Rosati, Dorota Naruszewicz, Mery Spolsky i Ewa Skibińska - każda w zupełnie innym stylu, ale wszystkie w formie. Od romantycznego boho w luksusowym wydaniu, przez denimową elegancję, po streetwear z charakterem i ponadczasową czerń.

Weronika Rosati – boho z luksusowym akcentem

Weronika Rosati postawiła na białą, lekką sukienkę o zwiewnym kroju, którą zestawiła z kurtką z miękkiego, karmelowego zamszu. Na nogach botki w odcieniu nude, a w dłoni największa gwiazda tej stylizacji – torebka Gucci warta około 9 tys. zł. Efekt? Wyluzowana, ale dopracowana stylizacja w stylu boho chic.

Zobacz też: Weronika Rosati ma powody do dumy! Zagrała główną rolę u boku hollywoodzkiego gwiazdora!

Dorota Naruszewicz – denim w roli głównej

Aktorka wybrała dopasowaną, jeansową sukienkę midi zapinaną na guziki, z paskiem podkreślającym talię. Do tego espadryle na koturnie i wiklinowa torebka – zestaw idealny na letni dzień w mieście. Naturalny makijaż i rozpuszczone włosy dopełniły looku.

Mery Spolsky – czarny streetwear z charakterem

Piosenkarka zaprezentowała się w czarnym total looku – szerokie kuloty, top na ramiączkach i długie rękawy narzucone luźno na ramiona. Do tego czarne sportowe buty i wzorzyste skarpetki, które przełamały monochromatyczną całość. Stylizacja miała typowy dla niej artystyczny pazur. A przy torebce dyndał "niezbędny" w tym sezonie Labubu.

Ewa Skibińska – klasyka w czerni

Aktorka postawiła na długą, czarną suknię na cienkich ramiączkach. Minimalistyczny krój i brak zbędnych dodatków sprawiły, że całość wyglądała elegancko i ponadczasowo. Skibińska udowodniła, że czasem mniej znaczy więcej.

Sandra Hajduk – różowy power look

Dziennikarka wybrała różowy komplet z miękkiego sztruksu – mini spódniczkę i rozpiętą koszulę narzuconą na biały top. Sportowe buty w odcieniu pudrowego różu, duża torebka w kolorze taupe i okulary przeciwsłoneczne dodały stylizacji młodzieńczego luzu.

Krzysztof Hołowczyc – klasyk w wersji casual

Legendarny kierowca rajdowy postawił na sprawdzoną klasykę – błękitną koszulę i ciemne jeansy. Prosty zestaw, ale perfekcyjnie skrojony, sprawił, że wyglądał elegancko, a jednocześnie swobodnie.