Wanda Kwietniewska o swojej emeryturze. Nie uwierzysz, jak niski przelew dostaje

Kim jest Wanda Kwietniewska?

Wanda Kwietniewska jest dobrze znana fanom muzyki rockowej. Największą sławę zdobyła jako liderka i założycielka zespołu Wanda i Banda (początkowo Banda i Wanda), który powołała do życia w 1982 roku. Jej kariera nabrała tempa wcześniej, w 1979 roku, gdy współtworzyła grupę Lombard. To z nią nagrała debiutancki album „Śmierć dyskotece!”, lansując takie hity jak „Droga pani z telewizji”. Po odejściu z zespołu postawiła na własny projekt, który błyskawicznie podbił listy przebojów. Utwory takie jak „Hi-Fi”, „Nie będę Julią” czy „Siedmiodniowy plan” stały się międzypokoleniowymi hitami.

W latach 90. prowadziła solową karierę, a także angażowała się w pracę dydaktyczną i promocyjną (m.in. jako dyrektor artystyczna festiwali).

W latach 2021-2024 była przewodniczącą Związku Zawodowego Muzyków RP, a od 2024 - przewodniczy organizacji "Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych".

Artystka przez lata była partnerką Andrzeja Mizińskiego, jednak mężczyzna odszedł w 2026 roku. Prywatnie jest też matką Kariny.

Kawałki Mojego Życia - Lombard - Wanda Kwietniewska

Wanda Kwietniewska o wysokości emerytury

Od lat znani muzycy coraz głośniej mówią o swoich emeryturach. Niektórzy jak Zenek Martyniuk dbają o swoją przyszłość i przelewają dodatkowe pieniądze na przyszłość. Inni nie mogą spodziewać się wysokich kwot i dostają przelewy w wysokości 2000 zł. Jedną z takich gwiazd jest Maryla Rodowicz, która przyznała, że jej emerytura wynosi ponad 2000 zł. Wanda Kwietniewska w rozmowie z Plejadą przyznała, że jest "w tej sprawie" i walczy o zabezpieczenie dla wszystkich muzyków. Jest to trudne do uregulowania, ale nie ma zamiaru się poddawać. Chce walczyć o tych, którzy mimo znakomitej kariery, dostają niskie przelewy.

- To jest gruby temat [...] Ktoś, kto stoi z przodu, jak Maryla Rodowicz, Krzysiek Cugowski i mówi, że ma emeryturę typu tam 2 tys. zł... To ja mam 700 zł na przykład, ale nie narzekam, bo ja sobie poradzę - podsumowała Kwietniewska dla Plejady.

