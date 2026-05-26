Wanda Kwietniewska o swojej emeryturze. Nie uwierzysz, jak niski przelew dostaje

Paula Dąbrowska
2026-05-26 14:31

Wanda Kwietniewska to ikona polskiej muzyki. Założycielka "Wandy i Bandy" dała się poznać jako niezwykle charyzmatyczna wokalistka, które wie, czego chce w życiu. W jednym z wywiadów przyznała, jaką dokładnie dostaje emeryturę. Choć działa na poprawę jakości życia wielu muzyków, kwota jej przelewu możne negatywnie zaskoczyć.

Kim jest Wanda Kwietniewska? 

Wanda Kwietniewska jest dobrze znana fanom muzyki rockowej. Największą sławę zdobyła jako liderka i założycielka zespołu Wanda i Banda (początkowo Banda i Wanda), który powołała do życia w 1982 roku. Jej kariera nabrała tempa wcześniej, w 1979 roku, gdy współtworzyła grupę Lombard. To z nią nagrała debiutancki album „Śmierć dyskotece!”, lansując takie hity jak „Droga pani z telewizji”. Po odejściu z zespołu postawiła na własny projekt, który błyskawicznie podbił listy przebojów. Utwory takie jak „Hi-Fi”, „Nie będę Julią” czy „Siedmiodniowy plan” stały się międzypokoleniowymi hitami. 

W latach 90. prowadziła solową karierę, a także angażowała się w pracę dydaktyczną i promocyjną (m.in. jako dyrektor artystyczna festiwali).

W latach 2021-2024 była przewodniczącą Związku Zawodowego Muzyków RP, a od 2024 - przewodniczy organizacji "Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych". 

Artystka przez lata była partnerką Andrzeja Mizińskiego, jednak mężczyzna odszedł w 2026 roku. Prywatnie jest też matką Kariny. 

Wanda Kwietniewska o wysokości emerytury 

Od lat znani muzycy coraz głośniej mówią o swoich emeryturach. Niektórzy jak Zenek Martyniuk dbają o swoją przyszłość i przelewają dodatkowe pieniądze na przyszłość. Inni nie mogą spodziewać się wysokich kwot i dostają przelewy w wysokości 2000 zł. Jedną z takich gwiazd jest Maryla Rodowicz, która przyznała, że jej emerytura wynosi ponad 2000 zł. Wanda Kwietniewska w rozmowie z Plejadą przyznała, że jest "w tej sprawie" i walczy o zabezpieczenie dla wszystkich muzyków. Jest to trudne do uregulowania, ale nie ma zamiaru się poddawać. Chce walczyć o tych, którzy mimo znakomitej kariery, dostają niskie przelewy. 

- To jest gruby temat [...] Ktoś, kto stoi z przodu, jak Maryla Rodowicz, Krzysiek Cugowski i mówi, że ma emeryturę typu tam 2 tys. zł... To ja mam 700 zł na przykład, ale nie narzekam, bo ja sobie poradzę - podsumowała Kwietniewska dla Plejady. 

