Gabi Drzewiecka błyszczała na rozdaniu Fryderyków 2026. Dosłownie! Tylko spójrzcie na jej "syrenią" sukienkę

Gabi Drzewiecka gospodynią Fryderyków 2026

Na scenie podczas wręczania tegorocznych Fryderyków Gabi Drzewieckiej partnerował Krzysztof Zalewski. Duet szybko złapał wspólny rytm, nie brakowało między nimi żartów oraz uszczypliwości, a podczas gali pojawiły się nawet polityczne aluzje i humorystyczne nawiązania do Marcina Prokopa. To jednak nie wszystkim się spodobało.

Emocje wywołała też kreacja Drzewieckiej. Prezenterka pojawiła się w jasnoróżowej, cekinowej sukni z obcisłym gorsetem podkreślającym jej smukłą sylwetkę oraz dłuższym elementem ozdobnym z przodu. Kreacja była pozbawiona ramiączek, ale szyję gwiazdy zdobiła cekinowa szarfa swobodnie opadająca z tyłu. Internauci, również ci znani, natychmiast ruszyli do komentowania jej wyglądu.

Zobacz także: Fryderyki 2026. Gwiazdy nie zawiodły. Oni pojawili się na czerwonym dywanie! Nie tylko muzycy - Kwaśniewska, Trzaskowski, Drzewiecka

"Woow" - napisał Tomasz Lubert.

Innym też brakowało słów:

"Hot", "Gurllll".

W komentarzach nie brakowało natomiast emotek ognia. Faktycznie, Gabi prezentowała się fantastycznie.

Odważnie? Jak syrenka!

Suknia Drzewieckiej była dość odważna, bo eksponowała dekolt, mogła też sprawiać problemy podczas chodzenia po scenie ze względu na ozdobny, dłuższy przód. Jednak gospodyni wydarzenia świetnie sobie z kreacją poradziła - obyło się bez upadku i bez wpadki. Błysk cekinów wart był tego, by bardziej skupić się podczas poruszania. Piękna prowadząca mieniła się w blasku fleszy, całkiem kradnąc show swojemu koledze. Zalewski tymczasem pokazał się w klasycznej czerni.

Drzewiecka dzień po gali rozdania Fryderyków napisała na swoim profilu na Instagramie:

Emocje po wczorajszym @fryderykfestiwal w @telewizjapolska jeszcze nie opadły. @kasialins @karollakomiec NARESZCIE! Jesteście fenomenalni i w końcu nadszedł Wasz moment @zalewskiofficial gratuluję debiutu w roli prowadzącego.

Podziękowała też "za piękną sukienkę", a także za makijaż i uczesanie. Różowy make up mocno podkreślający oczy i gładkie, proste włosy idealnie uzupełniły stylizację. Prawda? TUTAJ znajdziecie zdjęcia Drzewieckiej z gali Fryderyki 2026.

Zobacz także: Fryderyki 2026 rozdane! Kto dostał statuetkę? Oto pełne wyniki

Zobacz więcej zdjęć. Maria Prażuch, była żona Prokopa, w nagiej sukience narobiła zamieszania. Zdradziła, skąd ją ma!

SE_Narożna gorzko podsumowała Fryderyki. Disco polo nie ma tam swojej kategorii!

31