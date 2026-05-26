"Szał i obłęd". Joanna Przetakiewicz kazała sobie zbudować atrapę wiatraka i kabaretu na imieniny...

Garden party u Przetakiewicz: atrapa Moulin Rouge i miski z szampanem

Na garden party wydanym przez Joannę Przetakiewicz bawiła się oczywiście śmietanka odpowiednio wyselekcjonowanych gości - wśród nich między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, Jessica Mercedes, Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska, Aldona Wejchert, Katarzyna Zdanowicz, Małgorzata Szumowska, Beata Ścibakówna, Maciej Musiałowski, a nawet pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Impreza odbywała się w dawnej restauracji Amber Room, a właściwie w jej ogrodzie. Zbudowano tam atrapę kabaretu Moulin Rouge z wielkim wiatrakiem, a ogród przyozdobiono ogromnymi, sztucznymi makami w kolorach czerwieni i fuksji. Na "skromnym" przyjęciu nie zabrakło misek pełnych szampana, szefa kuchni gotującego na żywo, kieliszków wypełnionych leśnymi owocami i innych atrakcji. Ale kto bogatemu zabroni...

Zresztą to nie pierwsza taka impreza w wykonaniu Joanny Przetakiewicz - jej balangi urodzinowe i świąteczne są już słynne w stolicy z powodu przepychu i niezwykłych dekoracji.

Kreacje gości na bankiecie u Przetakiewicz

Rozemocjonowane koleżanki wrzucały na Instagram liczne relacje, opisując imprezę głównie jako "szał i obłęd", "najbardziej epickie imieniny" i tym podobne. Solenizantka wybrała na tę okazję dość prostą, jedwabną sukienkę na ramiączkach w kolorze kremowym, jednak jej gościnie nie były tak skromne - Kasia Sokołowska przyszła w różowym płaszczu do ziemi, choć było ciepło i rozstawiono w ogrodzie specjalnie podgrzewacze. Znana prawniczka Ola Petrykowska założyła na głowę niezwykłą konstrukcję - jak poinformowała na Instagramie - ze swojego ślubu. Jessica Mercedes założyła białą siatkę do szortów, a Beata Ścibakówna - elegancką, czerwoną sukienkę do kolan.

