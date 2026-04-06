Wielkanoc u Przetakiewicz? To nie święta, to luksusowy bankiet!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-04-06 16:26

Luksus, złoto i… kawior na świątecznym stole! Joanna Przetakiewicz po raz kolejny pokazała, jak wygląda Wielkanoc w wydaniu VIP. Jej relacja wywołała prawdziwą burzę w sieci, internauci nie mogą oderwać wzroku od tego przepychu!

Wielkanoc u Przetakiewicz? To nie święta, to luksusowy bankiet!

Joanna Przetakiewicz nie od dziś udowadnia, że zna się nie tylko na modzie, ale i na życiu w stylu glamour. Każda okazja jest dla niej pretekstem, by stworzyć coś spektakularnego, a święta wielkanocne to już prawdziwe pole do popisu. Projektantka wraz z mężem mieszka w imponującej willi w Konstancinie, która sama w sobie przypomina luksusowy katalog wnętrzarski. Nic więc dziwnego, że przygotowania do świąt rozpoczęły się z dużym wyprzedzeniem, a każdy detal został dopracowany do perfekcji.

Polędwica, kawior i złota zastawa! Tak wygląda Wielkanoc milionerki

Wielkanoc u Przetakiewicz to nie jest zwykłe rodzinne śniadanie to prawdziwe wydarzenie VIP. Celebrytka pokazała w mediach społecznościowych, jak wyglądał jej świąteczny stół i trzeba przyznać: robi wrażenie. Dominował styl glamour: złota zastawa, eleganckie dodatki i subtelne, wiosenne akcenty w postaci żółci oraz wielkanocnych dekoracji. Nie zabrakło także świeżych, białych kwiatów, które dodały całości klasy i lekkości.

Ale to dopiero początek. Największe emocje wzbudziło menu, które bardziej przypominało ofertę ekskluzywnej restauracji niż domowy posiłek. Na stole pojawiły się m.in. łosoś gravlax, marynowane śliwki czy ogórki w nietypowej odsłonie.

Prawdziwy luksus zaczął się jednak przy daniach obiadowych. Goście mogli spróbować kawioru, duszonej polędwicy podanej z kluskami śląskimi czy gnocchi. Nie zabrakło też zielonego "graszku", który został opisany z lekką wpadką językową.

Desery? Tu również nie było miejsca na kompromisy. Na stole pojawiły się tradycyjne wypieki, ale w eleganckim wydaniu - mazurki i makowce to tylko początek. Do tego tort bezowo-malinowy w wersji maxi. Ciekawe, ile to wszystko kosztowało!

Joanna Przetakiewicz
Galeria zdjęć 24
Sonda
Podoba Ci się to, jak mieszka Joanna Przetakiewicz?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA PRZETAKIEWICZ