Joanna Przetakiewicz przystroiła stół na święta. Zamiast wiosennych barw wybrała czerń i złoto. Taki luksus kosztuje!

Aleksandra Kalita
2026-03-29 14:51

W wielu polskich domach trwają właśnie przygotowania do świąt. Również gwiazdy show-biznesu szykują się do Wielkanocy. Część z nich przyozdobiła już swoje domy. Joanna Przetakiewicz pokazała w sieci, jak udekorowała świąteczny stół. Milionerka zrezygnowała ze zwyczajowych wiosennych motywów na rzecz złota i czerni. Czuć luksus!

Wielkimi krokami zbliżają się święta Wielkanocne. Część gwiazd poczuła już świąteczną atmosferę i przyozdobiła swoje domy. Kilka dni temu świątecznym wystrojem pochwaliła się Klaudia Halejcio (35 l.). Influencerka przemieniła swoją luksusową willę w wiosenną wioskę. Dominują zajęcze motywy. Uszate zwierzaki widać pod postacią figurek w wielu rozmiarach czy ozdoby z mchu. Nie zabrakło jajek, pisanek i kwiatów z baziami. Na nagraniu pojawiły się nawet... żywe kaczuszki!

Swoim pomysłem na świąteczną dekorację stołu podzieliła się też Joanna Przetakiewicz (58 l.). Jednak jej styl daleki jest od estetyki młodszej koleżanki z show-biznesu. Milionerka od lat konsekwentnie stawia na elegancję w luksusowym wydaniu. Nawet na czas świąt nie rezygnuje z czerni oraz złota.

Joanna Przetakiewicz przystroiła dom na święta. Jest luksusowo!

Na Instagramie bizneswoman pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dekoruje stół na Wielkanoc. Podobnie, jak u Klaudii Halejcio, pojawiły się zajęcze motywy, ale tym razem w bardzo luksusowym wydaniu. Na długim stole położyła obrus w kolorze głębokiej czerni. Czarne są również znajdujące się na stole ozdoby, w tym świeczniki i wazony, w których umieszczono bukiety białych kwiatów. W domu kochającej luksusy Przetakiewicz nie mogło zabraknąć i złota.

Większość zaprezentowanych przez milionerkę dodatków można znaleźć w jej sklepie La Mania Home. Trzeba się jednak przygotować na spory wydatek. Kryształowe szklanki to koszt 339 złotych. Karafka w tym samym stylu to już 750 złotych. Jeśli ktoś chciałby zażyć odrobiny luksusu i pić kawę z tych samych filiżanek, co właścicielka marki, musi liczyć się z kosztem 149 złotych za jedną filiżankę ze spodkiem. Za filiżankę do espresso trzeba dać dziesięć złotych więcej.

