Co Joanna Przetakiewicz zrobiła sobie z twarzą? "Jestem spuchnięta"

Joanna Przetakiewicz od lat jest obecna w show-biznesie, a jej uroda dojrzewała na naszych oczach. Czas mija nieubłaganie, ale dla niej jest łaskawy. Oczywiście Joanna nie pozostaje bierna i pomaga sobie, jak tylko może, czego w ogóle nie ukrywa. Ostatnio pojawiła się na czerwonym dywanie, gdzie szczerze przyznała, jaki zabieg ma za sobą. Przetakiewicz podkreśliła, że wciąż jest opuchnięta. Było to widać? Sami oceńcie. TUTAJ znajdziecie zdjęcia z wydarzenia, ale też nieco starsze fotografie z Joanną w roli głównej.

"Nowa twarz" Joanny Przetakiewicz

Założycielka marki LaMania wyglądała doskonale w czarnym, minimalistycznym stroju, z doskonale ufryzowanymi, zadbanymi blond włosami. Ale co z jej twarzą?

Ostatnio zrobiłam radiofrekwencję mikroigłową pod oczy, więc jestem jeszcze cały czas spuchnięta. Zrobiłam również BBL, światło szerokopasmowe, żeby mieć bardziej gładką, napiętą skórę. Ale akurat z laserami w ogóle nie przesadzam. Raczej tego unikam, bo dla dojrzałej skóry typowej Polki, czyli delikatnej skóry, uważam, że jeżeli chodzi o lasery, to robić raz w roku. To jest wszystko - wyznała 58-latka w rozmowie z Plejadą.

Zapytana o to, czy żałuje tego, że ingeruje w urodę, odpowiedziała wprost:

Nie. Nie ma niczego takiego. Na pewno miałam szczęście do lekarzy, do których chodziłam. Nikt nie przesadził, nie zrobił mi botoksu, który mi zamroził całą twarz.

Przetakiewicz nie oszczędza swojej twarzy

Gwiazda należy do grona tych znanych osób, które nie ukrywają, że ich wygląd nie jest w pełni kwestią samej natury. W rozmowie ze Światem Gwiazd Przetakiewicz wyznała:

Ja dużo robię, mówię o tym i nie udaję, że to wszystko jest od brania witaminy C. Robiłam nitki, zrobiłam kiedyś, jeszcze kilka lat temu, wypełnienie tłuszczem pod oczami. Tak zwany fat transfer, który spowodował, że nie miałam podkrążonych oczu. Robię lasery, robię wszystkie LED Light możliwe, kobido masaże.

Joanna czy to podczas rozmów z mediami, czy w sieci chętnie "przyznaje" się do korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej, a efekt można oglądać na czerwonym dywanie. Dla niej nie istnieje coś takiego jak "godne starzenie się". Według gwiazdy każdy powinien sam decydować o tym, jak chce wyglądać w danym wieku i jakim zabiegom ma chęć się poddać.

Zgadzacie się?

22