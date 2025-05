57-letnia Joanna Przetakiewicz wskoczyła w ekstremalnie obcisłe spodnie! Niby nic nie odsłoniła, a jednak pokazała wszystko. WOW!

QUIZ nie tylko dla fanów. Czy to kawałek Lady Pank? "Mniej niż zero", "Autobiografia, "Obcy", "Takie tango"

Choć trudno w to uwierzyć, Joanna Przetakiewicz wielkimi krokami zbliża się do wieku emerytalnego! W grudniu skończy 58 lat, a od emerytury będą ją dzieliły zaledwie 2 lata. Tymczasem piękność zadziwia młodzieńczym wyglądem i mowa nie tylko o promiennej cerze z niewielkimi zmarszczkami oraz doskonałej blond fryzurze, ale i o perfekcyjnej, pięknie wyrzeźbionej sylwetce.

Przetakiewicz dopiero co pokazała się w "Halo, tu Polsat" w stroju, który, choć wszystko zakrywał, nie pozostawiał wątpliwości co do atutów figury Joanny. WOW!

Joanna Przetakiewicz w "Halo, tu Polsat". Jak Doda?

Przetakiewicz gościła w studiu "Halo, tu Polsat" 30 maja. Do programu przyszła ubrana w skórzane wdzianko, dość luźne, ale ładnie podkreślające talię. Kurteczka w stylu lat 80. idealnie pasowała do legginsów lub ekstremalnie obcisłych, czarnych spodni, jakie dodała do niej Joanna. Kropką nad i były klasyczne, czarne szpilki z noskiem w szpic.

Strój to kwintesencja stylu Przetakiewicz, której na pewno nie można zarzucić braku nosa w kwestii mody. 57-latka prezentowała się zmysłowo, szykownie, a zarazem ciekawie. Dzięki smukłej figurze i długom blond włosom przypominała... Dodę! Piosenkarka jest aż o 17 lat młodsza od założycielki La Manii, jednak na pierwszy rzut oka tej różnicy wcale nie widać.

Sposób na urodę wg Joanny Przetakiewicz! To żart?

Joanna Przetakiewicz dba o urodę i młody wygląd, ale jednocześnie ma ogromny dystans do tego, jak się prezentuje. Jakiś czas temu nieco żartobliwie podsumowała codzienną rutynę, dzięki każda kobieta byłaby w stanie wyglądać świeżo i młodzieńczo, a także mieć wytrenowane ciało oraz umysł. Szkopuł w tym, że lista jest naprawdę długa, a czasu na jej wykonanie zazwyczaj brak.

Rano: medytacja i powitanie dnia, pobudzanie czakr, płukanie ust olejem kokosowym, masaż twarzy, lodowaty długi prysznic. Nie wspomnę o przyziemnych sprawach jak toaleta i mycie zębów. Do tego rozciąganie, siłownia… O dowolnej porze: Spacer 10k kroków - 1 godz. Codziennie sauna - 17 min. Infrared sauna - 20 min. Mokra sauna - 17 min. LED light terapia - 20-30 min. Masaż ciała szczotką - 10 min. Rozwój: nauka, ciekawy zawód i praca. Podcasty, książki, networking, kultura i sztuka. Pielęgnowanie celu i sensu życia, domowego ogniska, bliskich relacji, pasji, hobby, wyrażanie wdzięczności. Zdrowe jedzenie, picie wody, kiszonek, naparów, suplementy. Wszystko zważone. Zmierzone. Zjedzone i wypite w odpowiedniej glukozowej kolejności. Dbanie o zwierzęta. Praca na rzecz innych. Sen 7-9 godz. - pisała Przetakiewicz.

