Joanna Przetakiewicz zaskoczyła "nową twarzą"! Coś poszło nie tak?

Gwiazdy na gali "Znakomitość Roku". Królowała czerń

16 października odbyła się pierwsza gala "Znakomitość Roku". Celem plebiscytu "Znakomitość Roku DOZ.pl" jest wyróżnienie najlepszych produktów, które są szczególnie cenione przez użytkowników. Na wczorajszej imprezie poznaliśmy laureatów konkursu. Podczas wydarzenia pojawiła się wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Granatowym dywanem przeszły m.in. Sandra Kubicka, Oliwia Bieniuk, Joanna Opozda, Karolina Pisarek, Katarzyna Sowińska i Joanna Przetakiewicz.

Panie zaprezentowały się w bardzo eleganckich kreacjach, w większości postawiły na klasyczną czerń. Ten kolor wybrała również dyrektorka kreatywna domu mody La Mania. Joanna Przetakiewicz (56 l.) ubrała długą suknię. Rockowego charakteru stylizacji nadała skórzana ramoneska.

Joanna Przetakiewicz: Co stało się z twarzą gwiazdy?

Przeglądając zdjęcia z wydarzenia trudno oprzeć się wrażeniu, że twarz milionerki wygląda nieco inaczej niż zwykle. Gładkie, niepokojąco jasne oblicze Joanny znacząco odcinało się na tle reszty. Wszystkiemu winny jest zapewne wieczorowy makijaż oraz flesze aparatów fotograficznych paparazzi. Mocne światło sprawiło, że twarz Przetakiewicz na zdjęciach wygląda bardzo blado. Nie jest pierwszą "ofiarą" nieudanego makijażu.

Joanna Przetakiewicz znana jest z zamiłowania do luksusowych akcesoriów. Niedawno została "przyłapana" z torebką wartą tyle co kawalerka w stolicy! Czarna, błyszcząca skóra aligatora i logo ukochanej firmy milionerek to nie lada inwestycja. Torba jest warta... ponad 400 tysięcy złotych. Jak udało nam się ustalić - potężnie drogą torebkę gwiazda posiada w swojej kolekcji już od kilku lat i był to... prezent.

