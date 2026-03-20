Srebrna Doda, odważna Blanka i elegancka Przetakiewicz! Gwiazdy błyszczały na czerwonym dywanie

Tłum gwiazd na branżowym wydarzeniu

Branżowe imprezy to dla wielu celebrytów nie tylko okazja do spotkań towarzyskich, ale także ważny element budowania wizerunku. Pojawienie się na czerwonym dywanie, odpowiednia stylizacja i kilka zdjęć na ściance potrafią wywołać spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że gdy nadarza się okazja do świętowania - gwiazdy chętnie ruszają na salony. Tak było również tym razem. Urodzinowy event jednej z marek kosmetycznych przyciągnął tłum znanych twarzy. W eleganckiej przestrzeni ustawiono charakterystyczną ściankę, przy której goście chętnie prezentowali swoje stylizacje i pozowali do zdjęć.

Srebrna Doda, żółta Steczkowska i elegancka Opozda

Największe zainteresowanie wzbudziła oczywiście Doda, która postawiła na błyszczącą, srebrną kreację podkreślającą jej sylwetkę. Artystka od lat słynie z odważnych i efektownych stylizacji, dlatego i tym razem nie zawiodła fanów ani fotoreporterów.

Dużą uwagę przyciągnęła również Blanka Stajkow. Piosenkarka zdecydowała się na stylizację eksponującą brzuch, co idealnie wpisywało się w modny, sceniczny styl, z którego jest znana. Jej look szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych w sieci.

Na wydarzeniu pojawiła się także Joanna Opozda, która wybrała elegancką, czarną stylizację. Aktorka postawiła na klasykę i subtelną elegancję, dzięki czemu wyróżniała się na tle bardziej ekstrawaganckich kreacji innych gości.

Wśród zaproszonych nie zabrakło również Justyna Steczkowska, która przybyła na imprezę w towarzystwie syna, Leon Myszkowski, oraz jego narzeczonej Ksenia Myszkowska. Na czerwonym dywanie pojawiła się także Edyta Herbuś w romantycznej, kwiecistej stylizacji.

