KOSZMARNA ZBRODNIA

Leżała na ziemi. Na głowie miała worek. To wyglądało jak egzekucja! 50-latek z zarzutami

Mieszkańcy okolicznych bloków przy ul. Bryły na warszawskim Mokotowie zadają sobie pytanie: „dlaczego on to zrobił?”. W zeszłym tygodniu w czwartek (16 maja) w mieszkaniu na parterze doszło do koszmarnej zbrodni. Policjanci znaleźli na podłodze ciało 81-letniej kobiety. Leżała tam z workiem na głowie. Na dodatek… nie miała palców. Ktoś postanowił dokonać przerażającej egzekucji? Podejrzanym jest syn kobiety, 50-letni Wojciech.