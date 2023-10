Zmieszaj z wodą i wlej do żelazka. Wystarczy kilka kropel, a Twoje stare ubrania będą jak nowe

W ten sposób odświeżysz stare ubrania. Dodaj kilka kropel do żelazka

Nie ma lepszego uczucia jak założenie świeżo pachnącego ubrania. Niestety z czasem i kolejnymi cyklami prania nasza ubrania tracą świeżość i stają się coraz bardziej sprane. Na szczęście, istnieje prosty sposób, by na nowo odzyskały one swoją świeżość i piękny zapach. Wystarczy, że podczas prasowania dodasz do żelazka tę jedną rzecz. Cały sekret tkwi w olejku eterycznym, który możesz dodać do zbiorniczka na wodę w żelazku. Taki zabieg sprawi, że ubrania zaczną przepięknie pachnieć. Pamiętaj jednak, by było to zaledwie kilka kropel. Większa ilość olejku eterycznego może sprawić, że na prasowanych ubraniach pojawią się tłuste plamy, których pozbycie się będzie uciążliwe. Trik z olejkami eterycznymi możesz również wykorzystać w parownicy. W ten sposób genialnie odświeżysz na przykład swetry lub jesienne płaszcze.

