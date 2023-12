Wlewam 3 łyżki i nastawiam pranie obrusów. Na święta biel będzie biła po oczach. Obrus będzie śnieżnobiały i czysty. Sposób na pranie obrusów

Ten sposób na mycie okien znam od babci. Szyby są przejżyste i błyszczące. Sprawdź, co dodać do wody do mycia okien, żeby były długo czyste i lśniące

Wlewam 3 łyżki i namaczam obrus. Po praniu jest śnieżnobiały

Jak prać biały obrus w pralce? Boże Narodzenie to czas kiedy na stołach królują obrusy. Jeżeli, tak jak ja wyjmujecie je z szafki jedynie na święta, to najpewniej wiecie, że taki obrus trzeba wyprać. Nieużytkowany obrus kurzy się oraz żółknie. Tego rodzaju zabrudzenia nie wyglądają dobrze na świątecznym stole. Niestety, tradycyjne środki piorące mogą nie poradzić sobie z tego typu zabrudzeniami i trzeba będzie sięgnąć po domowe sposoby. Te, jak zawsze są niezawodne. Przede wszystkim pamiętaj, by obrus zgodnie z zaleceniami producenta z metki. Podczas prania obrusów zrezygnuj z chemicznych wybielaczy oraz płynu do płukania. Mogą one jedynie zniszczyć material. Jeżeli Twój obrus potrzebuje odświeżenia i delikatnego wybielania, przygotuj miskę i wlej tam sok z cytryny. Dodaj wody i w tak przygotowanej mieszance namaczaj obrus przez około 2 godziny. Moja babcia do wybielania obrusów stosowała mleko. To rewelacyjny i delikatny sposób na wybielenie plam. Po namoczeniu upierz obrus w pralce w delikatnym programie. Do prania możesz dodać kilka łyżek sody oczyszczonej, które dopierze każdy rodzaj zabrudzenia.

