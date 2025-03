Amerykańskie sprzątaczki dodają to do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki są bialutkie niczym uśmiech celebryty i mięciutkie jak chmurka. Pranie ręczników

Jak prać ręczniki w pralce, aby były długo jak nowe?

Dlaczego pranie ręczników jest tak ważne? Ręczniki mają stały kontakt ze skórą oraz wilgocią. Sprawia to, że stają się one idealnym siedliskiem do namnażania bakterii oraz zarazków. Dodatkowo częste wycieranie może transferować baterie, które potem przenosimy na skórę. Dr hab. Piotr Rzymski, mikrobiolog, biolog medyczny w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl wskazuje, że ręczniki najlepiej jest zmieniać co 4 dni. W przypadku, gdy ręczniki używane są przez różnych członków rodziny warto robić to nawet częściej.

- Powinniśmy go zmieniać przynajmniej raz w tygodniu zakładając, że ręcznik do ciała jest po kąpieli dobrze osuszany, a ręcznik do rąk nie znajduje się w zawilgoconej łazience. Jednak w ogólnodostępnej łazience ręcznik do rąk najlepiej wymieniać po każdej wizycie gości. Zmniejszy to ryzyko transmisji bakterii fekalnych i innych patogenów - wskazał dr hab. Piotr Rzymski.

Do prania ręczników warto wykorzystać specjalne programy. W dawnych czasach ręczniki gotowano. Taka procedura pozwalała na całkowite zabicie bakterii. Dzisiaj do prania ręczników rekomenduje się temperaturę przynajmniej 40 st.C. Do prania białych, bawełnianych ręczników może to być nawet 60 st.C. Co ważne, eksperci wskazują, by do prania ręczników zrezygnować z płynów do płukania. Choć zapewniają one przyjemny zapach świeżego prania to w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do szybszego niszczenia się materiałów. Płyn do płukania oblepia włókna tkanin i sprawia, że z czasem one sztywnieją i stają się nieprzyjemne w dotyku.

Amerykańskie sprzątaczki wsypują to do prania ręczników. Działa rewelacyjnie

Do prania ręczników często poleca się domowe sposoby. Są one wyjątkowo skuteczne. Ocet lub soda oczyszczona nie tylko dopierają plamy, ale także działają bakteriobójczo. Nieco mniej znanym sposobem jest pranie ręczników w kwasku cytrynowym. Sposób ten poznałam w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy, że do bębna pralki lub do komory na proszek do prania wsypiesz 3 łyżki kwasku cytrynowego. Ma on podobne właściwości jak ocet, ale nie ma drażniącego zapachu. Kwasek cytrynowy świetnie odświeża prane tkaniny, usuwa plamy oraz niweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo zmiękcza ona wodę i sprawia, że ręczniki po praniu są mięciutkie. Jeżeli nie masz pod ręką kwasku cytrynowego to podobnie zadziała sok z cytryny.

Autor: