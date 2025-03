Z wszystkimi koszulami męża robię to! Dzięki temu nie muszę ich prasować. Nie ma nawet jednego zagniecenia. Prasowanie bez żelazka

Zrób to z ubraniami po praniu, a nie będzie trzeba ich prasować

Prasowanie to zdecydowanie nie jest ulubiona czynność Polaków. Według badań ARC Rynek i Opinia na zlecenie Pralniomatów Hi’Shine z 2015 roku aż 45 proc. ankietowanych przyznało, że najchętniej przerzuciłoby ten obowiązek na partnera lub partnerkę. Co ciekawe 61 proc. mężczyzn powiedziało, że unika prasowania. Zatem skoro wiemy już, że prasowanie nie jest ulubiona czynnością Polaków to zastanówmy się, jak zadbać o gładkie ubrania bez prasowania. Alternatyw jest wiele, ale wszystkie wymagają mniejszego lub większego zaangażowania. Świetną opcja zamiany klasycznego żelazka jest parownica, która pozwala na prasowanie parą wodna w poziomie. W sklepach można kupić także specjalne spraye, które mają "rozprasowywać" zagniecenia na ubraniach. Jest to metoda awaryjna, która sprawdzi się przed wielkim wyjściem lub w podróży. Nieco mniej konwencjonalnym sposobem ma być przykładanie garnka z wrzącą woda do ubrań. W ten sposób garnek zadziała jak żelazko. Mnie to metoda jednak zupełnie nie przekonuje.

Sposób na prasowanie bez żelazka! Oszczędzisz czas i nerwy

Sama już od dawna ograniczyłam prasowanie. Uważam, że najlepiej sprawdza się metoda z rozwieszaniem ubrań. Wszystkie bawełniane koszulki zawsze rozwieszam w łazience na wieszakach. Ubrania schnąc się prostują. Łazienka to pomieszczenie z największym poziomem wilgoci w całym domu, co pomaga na rozprasowywanie zagniecien na ubraniach. Dzięki temu ubrania schnąć się prasują, a ja mam spokój. Ten sposób zadziała także w podróży, gdy potrzebujesz szybko wyprasować koszulę. Delikatnie ją zmocz i rozwieś. W przeciągu 1 godziny pozbędziesz się wszystkich nierówności, a koszula będzie idealnie gładka.

