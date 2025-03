Wrzuć 3 tabletki do pralki i upierz białe skarpetki, a będą jak nowe. Zadziała niczym wybielacz tkanin. Pranie białych skarpet

Wrzuć 3 tabletki do pralki i upierz białe skarpetki, a będą jak nowe. Zadziała niczym wybielacz tkanin

Na białych skarpetkach bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zabrudzenia i przebarwienia, a sama tkanina potrafi szarzeć. Czasami nawet pranie ich w standardowy sposób z dodatkiem proszku nie zdaje egzaminu i nie jest w stanie przywrócić im śnieżnobiałego koloru. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie po praniu. Jeśli nie jesteś zwolenniczką wstępnego namaczania skarpetek, to dodaj do bębna trzy tabletki aspiryny. Aspiryna oprócz właściwości leczniczych, posiada również znakomite właściwości wybielając tkaniny. Jak prać białe skarpetki w pralce z dodatkiem aspiryny? Jak już wspomniałam wystarczy wrzucić trzy tabletki do bębna wraz z brudnymi skarpetkami, do szuflady wsypać proszek do białych tkanin i nastawić standardowy program prania - najlepiej taki o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Po zakończeniu cyklu skarpetki będą śnieżnobiałe i będą wyglądać jak nowe.

Domowe sposoby na wybielenie skarpetek

Oczywiście w sytuacji, gdy nasze skarpetki są mocno zabrudzone, zaleca się, aby przed upraniem w pralce je namoczyć. Można w tym celu wykorzystać kwasek cytrynowy lub sodę oczyszczoną. Do miski wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej lub 2 łyżki kwasku cytrynowego i wlej gorącą wodę. Następnie włóż brudne skarpety i namaczaj je przez 60 minut, po czym wrzuć do pralki na standardowy program. Zarówno soda oczyszczona, jak i kwasek cytrynowy mają działanie wybielające tkaniny, a skarpety będą znowu jak nowe. Piorąc białe skarpetki, należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał. Dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet.

