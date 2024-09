Ewa Kasprzyk wyjawiła prawdę na temat Olgi Bończyk. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" otworzy jej drzwi do dalszej kariery?

Kubra Aykut nie żyje. Dziewczyna popularność i uznanie fanów zdobyła swoim występem w filmie "Wedding without a Groom". Influencerka była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowe konto obserwowało ponad 200 tysięcy osób, z kolei TikToka ponad milion. To właśnie tam prezentowała swoje prywatne życie, a także pracę. Jej najnowszy film zaniepokoił wiernych obserwatorów.

Znana influencerka Kubra Aykut nie żyje

W najnowszym filmie Kubra Aykut wyjawiła internautom, że ma problemy z odżywianiem. Nie wiadomo jednak czy to właśnie one przyczyniły się do jej śmierci. Według medialnych doniesień Aykut wypadła ze swojego mieszkania przy ulicy Gişe w ekskluzywnej dzielnicy Hasanpaşa.

Policja wszczęła śledztwo. Ciało influencerki zabrano na sekcję zwłok, aby wykluczyć udział osób trzecich. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna targnęła się na własne życie. Następnie jej ciało przewieziono z powrotem do rodzinnego miasta Bursa, gdzie mieszkają jej rodzice - to właśnie tam ją pochowano. W smutnej uroczystości uczestniczyli przyjaciele oraz bliscy gwiazdy.

Lokalne media podały w miniony wtorek, że 26-letnia Ajkut zostawiła w swoim mieszkaniu list pożegnalny, w którym ujawniła, dlaczego targnęła się na własne życie.

- Skoczyłam z własnej woli, bo nie chcę już żyć. Byłam bardzo dobra dla wszystkich w moim życiu, ale nie umiałam poczuć się dobrze. Życie jako dobry człowiek nic mi nie dało. Bądź egoistą w tym życiu, a będziesz szczęśliwy. Umieram od kilku dni i nikt tego nie widzi. Odejdę, bo bardzo siebie kocham i myślę o sobie - czytamy w liście, który zostawiła influencerka w swoim domu. Treść została opublikowana przez dziennikarzy na stronie egyptindependent.com.

