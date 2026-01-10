Miasto, które powstało z popiołów. Powojenna Warszawa kiedyś i dziś

Warszawa, niemal doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej, w 1945 roku leżała w gruzach.

Po ponad osiemdziesięciu latach stolica Polski tętni życiem, a miejsca zniszczone w czasie wojny odzyskały dawny blask.

Ile osób zginęło w Warszawie w czasie II wojny światowej i jak wyglądało miasto tuż po wojnie?

II wojna światowa - konflikt, który zniszczył Polskę

II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę, łamiąc porozumienia międzynarodowe i rozpoczynając najbardziej niszczycielski konflikt w historii świata. Już w pierwszych dniach wojny polskie miasta i wsie zostały wystawione na brutalne bombardowania, a ludność cywilna znalazła się w obliczu terroru i przymusowych przesiedleń.

Polska była więc miejscem niezwykle dramatycznym w czasie wojny. Okupacja niemiecka i radziecka sprawiły, że kraj znalazł się w stanie niemal całkowitego paraliżu. Największe zniszczenia dotknęły głównie stolicę – Warszawę, która przed wojną była tętniącym życiem miastem, po latach konfliktu leżała w gruzach. Wówczas niemal każda ulica i budynek nosiły ślady dramatycznych wydarzeń.

Warszawa po II wojnie światowej

II wojna światowa była dla Warszawy doświadczeniem bezprecedensowym. Po niemieckiej inwazji i brutalnej okupacji, a szczególnie po powstaniu warszawskim w 1944 roku, ulice wypełniły się gruzami, zabytkowe kamienice legły w gruzach, a infrastruktura miejska została zniszczona niemal w całości. Szacuje się, że zniszczeniu uległo od 60 do 80% tkanki miejskiej. Co ciekawe, rozkaz zburzenia Warszawy wydał 9 października 1944 roku Reichsführer-SS Heinrich Himmler, który tak wypowiadał się o planach na naszą stolicę:

Miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki kolei żelaznych - czytamy na portalu przystanekhistoria.pl.

Warszawa po II wojnie światowej. Porównanie - kiedyś i dziś [ZDJĘCIA]

Ilu mieszkańców Warszwy zginęło podczas II wojny światowej?

Nie ma jednej dokładnej liczby ofiar ludności Warszawy ogółem za całą wojnę, jednak raporty i historyczne badania wskazują, że życie mogło stracić ok. 700-800 tysięcy mieszkańców Warszawy. Byli to zarówno ci, którzy bronili kraju, jak i cywile.