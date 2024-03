Trendy w makijażu wiosna-lato prosto ze światowych wybiegów od znanej makijażystki

Zabłyśnij w makijażu Hollywood Glow od Pixi

Wiosną każdy może błyszczeć w słońcu dzięki użyciu nowych kosmetyków Pixi. Bazą do tego pełnego blasku makijażu Hollywood Glow jest oczyszczenie i nawilżenie skóry za pomocą Vitamin-C Juice Cleanser, który wmasowujemy delikatnie wraz z nowym przepełnionym odżywczymi składnikami Antioxidant Tonic. Kolejnym krokiem jest naturalna pielęgnacja olejkiem Rose Oil Blend i odrobiną kremu Rose Ceramide Cream, a następnie spryskanie nawilżającą mgiełką Hydrating Milky Mist. W wyrównaniu kolorytu cery pomogą podkłady Pixi Flawless & Poreless, H2O Skintint oraz sztyft rozświetlający On-the-Glow SuperGlow w odcieniu NaturalLustre i niezawodny korektor Pataway Concealer. Bazując na dawnych Hollywoodzkich kreacjach Amanda Bell przygotowała kompozycję kolorówki w nowoczesnym wydaniu, która pozwoli wydobyć naturalny blask skóry i ożywić ją. Są to m.in. produkty w sztyfcie z najnowszej kolekcji Pixi wiosna-lato 2024 tj. rozświetlacz On-the-Glow SuperGlow w odcieniu NaturalLustre oraz róż CheekTone, który dopasowując się do pH skóry dodaje jej indywidualnego kolorytu. Konturowanie twarzy ułatwi bronzer w sztyfcie On-the-Glow Bronze w odcieniu BeachGlow. Nawilżające błyszczyki + Hydra Lip Treat o intensywnym kolorze Scarlet oraz Botanical Collagen Lip Gloss dodadzą wiosennej energii każdej kobiecie. Dopełnieniem makijażu będą stonowane kolory palety cieni Eye Effects Palette Hazelnut, kredka do oczu Endless Silky Eye oraz trwałe wykończenie dzięki użyciu przezroczystego pudru H20 Skin Veil – Translucent. Amanda Bell zwraca uwagę na to, że w nadchodzącym sezonie warto zaakcentować usta ponadczasową czerwienią, która jest wyrazem wiosennej energii i pozwoli każdego dnia czuć się jak gwiazda Hollywood.

Bądź Fresh & Flawless ‒ pokaż wiosną swoją aksamitną, naturalną cerę

Podstawą makijażu Fresh & Flawless jest pielęgnacja przywracająca równowagę skóry, która bazuje na kilku warstwach nawilżenia ‒ -toniku Antioxidant Tonic, który należy wklepać w skórę wraz z serum Vitamin C CapsuleCare, na kremie z ceramidami Rose Ceramide Cream oraz mgiełce Hydrating Milky Mist. Na tak odżywioną skórę Amanda Bell nakłada podkład H2O Skintint oraz korektor Correction Concentrate Pixi. Przy użyciu kosmetyków z serii On-the-Glow: Bronze oraz najnowszego SuperGlow w odcieniu GildedGold użytego zarówno jako rozświetlający podkład jak i rozświetlacz, można odpowiednio wymodelować kontury twarzy dodając jej subtelnego blasku. Nowa pomadka nawilżająca + Hydra Lip Treat tym razem w naturalnym odcieniu Nectar w połączeniu z pomadką Lip Lift Max w kolorze Sheer Rose nawilży i doda ustom objętości. Kredka do oczu Endless Silky Eye Pencil w odcieniu BlackCocoa oraz trwała maskara Large Lash Mascara podkreślą linię oka. Całość makijażu bazuje na cielistych odcieniach i jest kontynuacją trendu no-makeup, który jest łatwy do wykonania a zarazem elegancki.

