Oto największe trendy kosmetyczne na ten sezon. Zakochałam się w tych olejkach do ust i kąpielowych zapachach

Oto największe kosmetyczne nowości na ten sezon. Trendy z Sephory

Podczas tegorocznego Sephora Press Day zatopiliśmy się w świecie zapachów oraz kosmetycznych formuł, które zdominują nadchodzące tygodnie. Sprawdziliśmy nowości, jakimi będą rozpieszczać nas marki beauty dostępne w Sephorze. Podczas wydarzenia można było sprawdzić pachnące hity od marki Ani Lewandowskiej - PHLOV. Sama Lewandowska kolejny raz również gościła na wydarzeniu. Sephora Press Day to przede wszystkim okazja do sprawdzenia nowości, jakie już niedługo zagoszczą w perfumeriach Sephora w całym kraju. W tym roku stawiamy na kwiatowe zapachy oraz rozświetlające formuły.

Wielką, tegoroczną nowością w Sephorze jest marka Dr Dennis Gross założona przez światowej sławy dermatologa. Produkt marki są połączeniem klasycznej wiedzy kosmetologicznej z gabinetowym doświadczeniem medycznym. Hitem maki jest peeling do codziennego (!) stosowania. Alpha Beta to kosmetyk do codziennej pielęgnacji w dwóch krokach - profesjonalne efekty w domowym zaciszu. Idealna dawka produktu zawierającego pięć kwasów, antyoksydanty i witaminy, usuwa martwy naskórek i zanieczyszczenia. Jednocześnie poprawia stan skóry oraz jej teksturę.

Sephora Press Day to również okazja, by sprawdzić nowości od uznanych marek. Benefit Cosmetics latem zaskoczy nas wyjątkowymi tintami do ust, płynnymi rozświetlaczami, które tworzą na skórze efekt tafli oraz kolorowymi tuszami do rzęs. Marka FOREO prezentuje podróżną wersją kultowego urządzenia IPL - PEACH 2. Pozwala ono w 10 tygodni przeprowadzić pełny proces depilacji. Zabieg należy powtarzać w tygodniu. Okno świetlne w głowicy PEACH 2 ma dużą, jak na standardy rynkowe, powierzchnię, dzięki czemu zabieg jest szybki i już w kilka minut wykonasz całą depilację nóg. Pierwsze efekty mogą być widoczne już po jednym lub dwóch zabiegach. Zauważysz, że włosów jest mniej i niektóre z nich wypadają.

W makijażu podczas Sephora Press Day królowały mokre i świetliste formuły. Marka Tarte będzie nas rozpieszczać mocno napigmenotwanymi błyszczykami z nowej serii, a już niebawem do Sephory zawita luksusowy brand Valentino Beauty. Jest na co czekać.

