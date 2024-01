Ten makijaż sprawi, że nikt nie zgadnie, ile masz lat. Doświadczony wizażysta pokazał triki na odmładzający makijaż dla kobiet po 50-tce

Ten makijaż sprawi, że nikt nie zgadnie, ile masz lat

Odpowiednio wykonany makijaż potrafi zdziałać cuda. Wie o tym chyba każda kobieta, która przynajmniej raz w życiu korzystała z usług profesjonalnej wizażystki. Makijażem można wspaniale podkreślić walory urody, ale też zamaskować wszelkie niedoskonałości, a nawet oznaki starzenia. Jak zatem powinny malować się kobiety po 50-tce, aby wyglądać młodziej niż wskazuje na to metryczka ich urodzenia? W makijażu odmładzającym, czyli makeup ageless zapanowała moda na minimalizm, czyli im mniej tym lepiej. Jednak jak go wykonać, aby uzyskać taki efekt? Makijażysta gwiazd Tim Quinn, zdradził, jak krok po kroku wykonać odmładzający makijaż dla kobiet po 50-tce. Okazuje się, że to naprawdę łatwe i z pewnością każda dojrzała kobieta zrobi go samodzielnie. Dzięki niemu nikt nie zgadnie, ile masz lat. Jak go wykonać?

Odmładzający makijaż dla kobiet po 50-tce. Jak go wykonać?

Makijaż odmładzający dla kobiet po 50-tce ma przede wszystkim tuszować oznaki zmęczenia, takie jak sińce, „worki” pod oczami i matowa skóra. Jego celem jest optyczne uniesienie rysów i rozświetlenie twarzy. Wizażysta gwiazd radzi, jakich zasad przestrzegać, aby uzyskać efekt młodej cery, nawet jeśli mamy na niej już widoczne zmarszczki.

Nawilżenie skóry tak, aby pod makeupem skóra była dobrze nawodniona i jędrna. „Przed nałożeniem jakiegokolwiek podkładu, musisz dobrze nawilżyć skórę” – zaznacza na wstępie Tim. Stosowanie lekkiego podkładu rozświetlającego cerę. Naturalny makijaż oczu. W przypadku cery dojrzałej Tim Quinn zachęca, by sięgać po cienie w kremie. „Pięknie rozświetlają obszar oczu, a przy tym wyglądają lekko i naturalnie” - tłumaczy wizażysta. Delikatnie podkreślenie brwi kredką. „Według mnie używanie kredki do brwi to najlepszy sposób na uzyskanie naturalnie wyglądających łuków” - wyjaśnia Tim Quinn. Stosowanie bronzera na czoło, nos, brodę i policzki. Użycie różu na kości policzkowe. „Po aplikacji bronzera, nakładam kremowy róż na szczyty kości policzkowych – po prostu wklepuję go w skórę. Potem rozcieram go w kierunku środka twarzy i nakładam odrobinę u nasady nosa. Dzięki temu cera zyskuje świeży look, jakby była lekko opalona” - mówi Quinn. Podkreślenie konturu ust kredką w kolorze szminki. „Możesz użyć pomadki o takim odcieniu, jaki ci się podoba pod warunkiem, że będzie on dopasowany do twojej karnacji i nastroju" - zachęca makijażysta.