Odmładzający makijaż dla kobiet po 50-tce. Wizażystka gwiazd zdradziła nam sekret idealnego makijażu dla cery dojrzałej. Sposoby na idealną skórę i zmysłowe spojrzenie

Odchodzimy już od tworzenia mocnego makijażu, który sprawia wrażenie efektu maski. Bo dobrze wykonany make-up to taki, który pozwala uwydatnić to, co najpiękniejsze, dodać naturalnego glow, a jednocześnie zminimalizować widoczność drobnych niedoskonałości, zmarszczek czy cieni pod oczami. Od doskonale wypielęgnowanej cery po sposoby na subtelne podkreślenie oczu — oto przewodnik Renaty Skórczyńskiej po makijażu dla kobiet dojrzałych.

Wszystko zaczyna się od pielęgnacji

Przed rozpoczęciem wykonywania właściwego makijażu należy najpierw określić stan skóry oraz dobrać do niej odpowiednie kosmetyki — zarówno te na dzień, jak i na noc. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na nawilżenie skóry. Istotna jest również rutyna pielęgnacyjna w postaci regularnego stosowania maseczek i płatków na okolice pod oczami. Ważne jest także systematyczne oczyszczanie twarzy u kosmetologa (zaleca się raz na 4-6 tyg.). Na piękną skórę wpływa również fakt, czy pijemy wystarczającą ilość wody. Odpowiednie nawilżenie jest podstawą świetlistej, zdrowej oraz napiętej skóry.

- Dobrze przygotowana skóra sprawia, że makijaż wygląda pięknie i utrzymuje się znacznie dłużej. Ważne, aby ją stale nawilżać. Doskonałym pomysłem jest też masowanie twarzy przy pomocy rollera lub masażera z dwoma głowicami. Fantastycznie sprawdzają się również masaże twarzy typu kobido — podkreśla Renata Skórczyńska.

Mniej znaczy więcej

Kolejnym krokiem na drodze do perfekcyjnego makijażu, szczególnie w pewnym wieku, jest złuszczanie i oczyszczanie skóry, za pomocą peelingu enzymatycznego oraz toniku. Tuż przed nałożeniem pierwszych kosmetyków makijażystka wskazuje użycie lekkiego kremu nawilżającego, szczególnie w okolicach z drobnymi zmarszczkami. Działania te sprawią, że kosmetyki będą lepiej się wchłaniały, a efektem makijażu będzie można cieszyć się wiele godzin.

W następnym etapie należy wybrać odpowiednio lekki, nawilżający podkład o kremowej konsystencji, który idealnie wyrówna koloryt. W przypadku kobiet dojrzałych najlepiej sprawdzają się te w jaśniejszych odcieniach.

Po podkładzie czas na delikatny, nawilżający korektor. Należy aplikować go w kształcie trójkąta, wyciągając produkt wzdłuż nosa. Puder? Tylko ten w lekkiej odsłonie, o delikatnym, satynowym wykończeniu. Róż? Powinien być w żywych odcieniach typu barbie pink lub soczystej brzoskwini. Delikatny baking pod policzkami i wzdłuż cieni pod oczami, pozwoli uzyskać efekt napięcia skóry.

- Gdy wykonuję makijaż dla kobiety dojrzałej, nie chcę ukrywać na siłę jej zmarszczek. To przynosi tylko odwrotny efekt. Dlatego odradzam nakładania kilku grubych warstw korektora czy podkładu. Szczególną uwagę przykładam także do stosowania w większości płynnych produktów zamiast suchych. Dają znacznie lepszy, świeższy efekt — zauważa Renata Skórczyńska.

Czy te oczy mogą kłamać?

Nie bez przyczyny mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, dlatego dobrze jest przemycić kilka trików do codziennego makijażu, skupiając się właśnie na nich. W przypadku skóry dojrzałej warto sięgać po odcienie beżów i złota, za pomocą których można pięknie rozjaśnić środek oraz wewnętrzny kącik oka. Podczas zaznaczenia załamania powieki idealnie sprawdzi się natomiast delikatny brąz.

- Kluczem do makijażowego sukcesu są naturalne efekty — to tyczy się również rzęs. Lepszą opcją są cienkie, ale za to długie rzęsy, które otwierają oczy i powodują, że pojawiają się w nich takie małe iskierki. Świetnie sprawdza się również beżowa kredka na linię wodną, która optycznie powiększy oczy — komentuje ekspertka makijażowa.

Intrygująco zaznaczone brwi

Podkreślone brwi sprawiają, że twarz staje się bardziej wyrazista i pełna wigoru. Nie można jednak ich przerysować. Kredkę lub cienie do brwi należy dopasowywać do barwy nasady włosów.

Idealnie, gdy brwi wyczeszemy do góry pod kątem 45 stopni, a ich końcówki delikatnie przyciemnimy. Co ważne należy pamiętać o tym, aby podstawę odciąć korektorem. To połączenie powoduje, że powieki optycznie podnoszą się do góry, a skóra wydaje się w tym miejscu jędrna i elastyczna.

Smak koloru ust

Usta również wymagają odpowiedniego przygotowania do makijażowych czynności.

- Dzień przed planowanym wyjściem warto położyć na całą noc na nie warstwę maseczki nawilżającej - radzi Renata Skórczyńska.

- Przy wykonywaniu make-upu ust zalecam nałożenie korektora w odcieniu pasującym do koloru warg. To świetna strategia na zakamuflowanie ewentualnej asymetrii. Następnie matowa szminka, a gdy chcemy dodać imprezowego twistu, na koniec nakładamy błyszczyk — dodaje makijażystka.

Uwielbiam wykonywać makijaże na skórze dojrzałej. Podczas mojej pracy poznałam wiele fantastycznych, niezwykle inspirujących i imponujących kobiet, których życiowe historie zapamiętam na bardzo długo. Cieszę się, że mogę im pokazać ich dotąd niespotykane „oblicze” oraz przekonać do tego, że prosty makijaż jest zdecydowanie bardziej efektowny — podsumowuje Renata Skórczyńska.

O Renacie Skórczyńskiej:

Renata Skórczyńska - makijażystka i trenerka beauty, która od ponad 10 lat buduje cenioną pozycję w branży. Świadoma przedstawicielka gen Z. W swojej pracy stawia przede wszystkim na staranną pielęgnację skóry i naturalny makijaż z delikatnym efektem glow. Współpracuje z największymi gwiazdami w Polsce. Zajmowała się już wizerunkiem osób takich jak Kayah, Agnieszka Hyży, Paulina Krupińska, Karolina Gilon, Marcin Gortat czy Krzysztof Hołowczyc. Pracowała również w największych programach telewizyjnych m.in. w Love Island. Wyspa miłości, Top Model, czy Pacześ Show.

