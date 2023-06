Jak naturalnie wydłużyć rzęsy? Genialny trik makijażystek, który daje efekt sztucznych rzęs. Prosty sposób na zalotne spojrzenie

Długie i grube rzęsy bez wizyty u kosmetyczni. Jak naturalnie wydłużyć sobie rzęsy

Podkreślenie oczu tuszem do rzęs to dla wielu osób obowiązkowy krok w codziennym makijażu. Podkręcone, wydłużone i pogrubione rzęsy potrafią całkowicie odmienić nasze spojrzenie. Zyskuje one głębi, oczy wydają się większe i bardziej zalotne. Na rynku dostępnych jest wiele tuszów do rzęs o różnym działaniu. Kobiet często marzą jednak o jeszcze bardziej spektakularnym efekcie, stąd tak modne jest przyklejanie sztucznych rzęs, a także ich przedłużanie u kosmetyczki. Przedstawiamy Wam sposób, dzięki której u zyskacie długie i grube rzęsy bez konieczności wydawania pieniędzy na wizytę w salonie kosmetycznym. Jedyne czego będziesz potrzebować to:

- ulubiony tusz do rzęs,

- sypki puder,

- szczoteczka do brwi,

Pomaluj rzęsy tuszem do rzęs, a następnie przyprósz je delikatnie sypkim pudrem - możesz do tego wykorzystać szczoteczkę do brwi. Następnie nałóż drugą warstwę tuszu do rzęs, krok ten możesz postarzać kilkukrotnie. W ten sposób zyskasz wydłużone rzęsy niczym te sztuczne. Uważaj jednak, by nie uzyskać efektu zbyt mocno sklejonych włosków.

