Jestem po 30-stce i ten korektor pod oczy moja skóra pokochała. Zakrywa cienie, a nie wchodzi w zmarszczki

Charlotte Tilbury to brytyjska marka kosmetyczna założona przez wizażystkę gwiazd, Charlotte Tilbury. Marka szybko zdobyła status kultowej dzięki innowacyjnym produktom, luksusowemu opakowaniu i filozofii "magicznego makijażu", który ma za zadanie podkreślać naturalne piękno każdej kobiety. Charlotte Tilbury jest znana z tworzenia produktów, które są łatwe w użyciu, ale jednocześnie dają profesjonalne efekty, co sprawia, że są uwielbiane zarówno przez wizażystów, jak i amatorów makijażu na całym świecie.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych produktów marki jest podkład Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Ten podkład zdobył rzesze fanek dzięki swojej zdolności do tworzenia nieskazitelnej, a jednocześnie naturalnie wyglądającej cery. Oferuje pełne krycie, które utrzymuje się przez wiele godzin, jednocześnie nie obciążając skóry i nie tworząc efektu maski. Jego formuła została wzbogacona o składniki pielęgnacyjne, które mają za zadanie nawilżać skórę i chronić ją przed zanieczyszczeniami, co czyni go nie tylko kosmetykiem upiększającym, ale również dbającym o kondycję cery.

Wygładzone i lekko rozświetlone spojrzenie to podstawa w makijażu, nieważne czy mowa o lekkim, dziennym, czy wieczorowym nieco cięższym makeupie. Dobry korektor pod oczy nie tylko zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni tę okolicę, ale również sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i pełną energii. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkie uszkodzenia i podrażnienia. Ważne zatem, by korektor dodatkową jej nie obciążał i nie podkreślał suchych skórek i zmarszczek. Przedstawiamy wam kilka propozycji korektorów, które idealnie sprawdzą się latem, nie obciążą na mocno skóry, a zamaskują wszelkie niedoskonałości.

Korektor pod oczy to multizadaniowy kosmetyk, który absolutnie trzeba mieć w swoje kosmetyczne. Rewelacyjnie niweluje on oznaki zmęczenia oraz kryje zasinienia i cienie. W zależności od potrzeb naszej skóry jesienią warto stawiać na produkty o średnim i mocnym kryciu. Co ważne, nawet mocno kryjąca formuła nie musi być ciężka.

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Radiant Concealer — korektor rozświetlający

Ten kremowy, miękki korektor o średnim kryciu widocznie ukrywa, rozjaśnia, wygładza i podkreśla oczy i twarz. Produkt jest wzbogacony nawilżającym kwasem hialuronowym, niacynamidem, witaminą C i kolagenem, aby udoskonalać wygląd skóry przy każdym zastosowaniu.

Beautiful Skin Radiant Concealer daje efekt wygładzenia, ale obciążenia. To idealny produkt dla osób, które w makijażu nie godzą się na kompromisy. Beautiful Skin Radiant Concealer to idealne krycie, bez wchodzenia w załamaniu skóry. Treściwa i gęsta formuła idealnie wtapia się w skórą dając elegancki i wieczorowy efekt. To korektor idealny na większy wyjście, gdy potrzebujesz wsparcia przy zakrywaniu tego, czego nie chcesz pokazywać.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe