Wielkie wyprzedaże w Sephorze! Ten zapach sprawi, że ludzie będą Cię zaczepiać! Uwodzicielski oraz romantyczny. W Sephorze o 27 proc. taniej

Zmysł węchu potrafi jak żaden innych przywoływać wspomnienia i wprawiać w dobry nastrój. Perfumy to zatem nie tyko kosmetyczny dodatek, ale również szczypta dobrego humoru oraz nasz indywidualny kod piękna. Perfumy to unikalny ślad osobowości. Zimą najchętniej wybieramy kompozycje, które dodają energii i podkreślają pewność siebie. To dopełnienie całości, która współgra z ich charakterem.

Rok 2025 to będzie czas słodyczy przełamanej ostrymi przyprawami. Takie zapachy świetnie komponują się ze zmieniającą się pogodą. Pasują do cieplejszych stylizacji i dają poczucie komfortu. Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

Na wszystkich miłośników perfum czeka wyjątkowa promocja w Sephorze. Kultowe zapachy o wiele taniej.

Do -30 proc. na wybrane zapachy!

Promocja obowiązuje do 28.01.2025 r. na sephora.pl i w aplikacji oraz w perfumeriach. Uprawnia do zakupu wybranych zapachów z rabatem do -30%. Oferta nie obejmuje kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi promocjami – w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi, a także nie dotyczy zakupu kart upominkowych oraz usług. Wśród przecenionych zapachu można znaleźć legendarne kompozycje takie jak Kenzo, Givenchy, Armani oraz Burberry.

Hitem trwającej promocji Sephory mogą okazać się perfumy Burberry Her. Za flakon 100 ml trzeba zapłacić jedyne 375 zł. Burberry Her EDP to ucieleśnienie odważnej dziewczyny, o pozytywnym , wyluzowanym nastawieniu do życia, z ostrym dowcipem, kobiety która potajemnie szuka lub chce mieć. To odurzająca kompozycja z rodziny zapachowej Gourmand, w której źródłem słodyczy są soczyste, smakowite owoce leśne.

i Autor: materiały prasowe Sephora