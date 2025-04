Komunia bez quada? Szokująca reakcja dziecka zaskoczyła księdza. "Wściekł się"

Spis treści

Komunia jak wesele? Prezenty dla najmłodszych przechodzą ludzkie pojęcie!

Pierwsza Komunia Święta to dla wielu rodzin wyjątkowe wydarzenie, pełne duchowych przeżyć i rodzinnej radości. Niestety, coraz częściej sakrament ten staje się okazją do obdarowywania dzieci drogimi prezentami, które przyćmiewają jego religijny charakter. W przeszłości najmłodsi otrzymywali jedynie bukiety kwiatów lub medaliki, dziś przyjście z takim upominkiem to wręcz faux-pas!

Współcześnie dobrym prezentem na komunię jest np. rower, laptop, telefon czy quad, bowiem właśnie o takich rzeczach marzą najmłodsi. Co jedna w sytuacji, gdy rodzinie nie uda się spełnić ich oczekiwań? Niektórzy - jak się okazuje - nie potrafią poskromić swoich emocji.

Ksiądz bije na alarm. Reakcja dziecka na brak prezentu zdruzgotała duchownego

Ksiądz Janusz Koplewski w rozmowie z Faktem przytoczył historię chłopca, który w prezencie komunijnym oczekiwał quada, którego jednak nie otrzymał. Jego reakcja po zderzeniu z rzeczywistością była wyjątkowo zaskakująca.

Chłopiec chciał quada. Nie dostał. Tak się wściekł, że przepłakał całe przyjęcie zamknięty w swoim pokoju. Niestety, dzieci dyskutują tylko o tym, kto ile dostał do koperty. Tak ważna uroczystość idzie w straszną komercję. Potem chrzestni się żalą, ile to "musieli" wydać - mówił ksiądz Koplewski, czytamy na portalu Fakt.pl.

Coraz częściej słyszymy apele duchownych o powrót do pierwotnego znaczenia komunii. Księża podkreślają, że upominek powinien odzwierciedlać wiarę, a nie stanowić wyraz statusu materialnego. Czy zwycięży umiar oraz duchowość, czy też komunia pozostanie "małym weselem"?

