Polskie cmentarze uchodzą tylko i wyłącznie za obręby, w których pochowani zostali ludzie. Okazuje się jednak, że bardzo często owe lokalizacje to coś więcej niżeli miejsca pochówku. Zazwyczaj nie dostrzegamy unikalności i piękna takich punktów, bowiem najzwyczajniej w świecie się na nich nie skupiamy, lecz w momency gdy rozejrzymy się wokół, najprawdopodobniej okaże się, że to świetny obszar np. na jesienny spacer. Mało kto o tym wie, ale cmentarze w naszym kraju potrafią zachwycić nie tylko wyglądem, ale również historią czy rozmiarem.

Idealnym na to przykładem może być Cmentarz Powązkowski w Warszawie, który obecnie ma około 43 hektary i pochowanych jest na nim milion osób. To właśnie tam znajdują się groby żołnierzy powstań narodowych, działaczy niepodległościowych, poetów, uczonych, pisarzy czy duchownych. Cmentarz Powązkowski w Warszawie to jednak niejedyne tego typu miejsce, które cmentarze jeszcze warto odwiedzić?

Wyjątkowe cmentarze w Polsce. Które warto zobaczyć?

W Polsce znajdziemy wiele cmentarzy wyjątkowych, lecz które w szczególności warto zobaczyć na własne oczy? Lista tych wartych odwiedzenia jest dość długa, a oprócz warszawskich Powązek znajdziemy na niej m.in. Cmentarz Centralny w Szczecinie czy grobisko ariańskie w Krynicy, czyli jeden z nielicznych w Polsce grobów piramidalnych.

Jeśli jesteście ciekawi, jakie cmentarze w Polsce uznawane są zarówno za wyjątkowe, jak i poniekąd dziwne, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.